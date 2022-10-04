Врач-гастроэнтеролог: Сидеть на диете для лечения желудка бессмысленно

У каждого человека свои реакции на продукты.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Проблемы с ЖКТ входят в тройку самых частых жалоб на здоровье у современных людей (на 1-2 месте головная боль и боли в спине). При этом у нас бытует много вредных, в том числе для психики и качества жизни, заблуждений о причинах и лечении органов пищеварения. Об этом KP.RU рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов.
Врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов.
Фото: Личный архив
- Алексей Дмитриевич, первое, о чем думаешь, если прихватило желудок: ну все, придется садиться на строгую диету. Нет острому-соленому-жирному, дробное питание каждые 2-3 часа. Для многих это мучение. Оно неизбежно?
- Диета для лечения ЖКТ - очень заманчивая история. Помните 15 столов по Певзнеру? Проблема одна: это не работает. Даже в тех случаях, когда традиционно считалось, что важность диеты особенно велика - например, при гастроэзофагельной рефлюксной болезни (в народе она известна как эзофагит. - Ред.) Исследования последних лет показали, что это ошибочный подход. Вгоняющие в уныние здоровенные списки запрещенных продуктов оказались бессмысленными. Как выяснилось, у каждого человека свои реакции на те или иные продукты. И сейчас доказательная медицина рекомендует не мучительно пытаться соблюдать какой-нибудь стол № 5, а скорее прислушиваться к себе. Смотреть, какой именно продукт у вас вызывает изжогу или боль. И именно этот продукт ограничивать.
Все жесткие диеты, за редким исключением, ушли в прошлое. Пример исключения - целиакия (непереносимость глютена). Здесь должна быть строгая безглютеновая диета, не допускающая никаких компромиссов. Во всех остальных случаях диета либо глобально не нужна, либо имеет ограниченное значение.
Когда нужно временно отказаться от ягод и бобовых
Среди временно необходимых достаточно распространена диета с минимальными ограничениями при метеоризме, приводит пример врач. «Мы сейчас практикуем диету под названием Low Foodmap. Это ограничение веществ фруктанов и некоторых других, провоцирующих метеоризм, - рассказывает Алексей Парамонов. - Набор продуктов разный - от ягод до бобовых. Такая диета, конечно, назначается не на всю жизнь. А на какой-то период, чтобы улучшить самочувствие».
Главное в эффективном лечении заболеваний ЖКТ - это лекарственные препараты, подчеркивает эксперт. Как минимум на первом этапе. В дальнейшем для окончательного решения проблем может понадобиться изменение образа жизни. В частности - избавление от причин хронического стресса.
- Если говорить о лекарствах, то чаще всего при неполадках с ЖКТ назначают препараты для снижения кислотности (ингибиторы протонной помпы, ИПП). В интернете можно встретить предостережения: длительный прием ИПП опасен, грозит чуть ли не раком.
- Это миф. 50-летний опыт использования ингибиторов протонной помпы практически доказал, что даже при длительном приеме они безопасны. Если приходится принимать их в высокой дозе, то может нарушаться всасывание магния, кальция, железа. Но это легко выявляется и корректируется. В большинстве случаев высокие дозы не нужны.
А в целом такие препараты действительно применяются очень широко для разных целей. В каких-то случаях коротким курсом - например, для уничтожения хеликобактера (бактерия, провоцирующая гастрит. - Ред.). А иногда длительно - скажем, при некоторых типах рефлюксной болезни.
- Лекарств из этой группы сейчас немало, и цена отличается радикально - от омепразола за 90 руб до некоторых марок пантопразола за 5 тыс руб. Они по эффекту сильно отличаются?
- Сейчас выбор ИПП насчитывает больше 10-ти вариантов. Но не один из них не показал радикального преимущества над омепразолом, в том числе и очень дорогие формы. Иногда индивидуально пациенту лучше подходит тот или иной препарат. Основное условие при выборе - добросовестная фирма-производитель, которая отвечает за качество своих лекарств.
- Алексей Дмитриевич, правда ли, что интервальное голодание оздоравливает и дает омолаживающий эффект? Это когда люди завтракают, обедают, а потом не едят до следующего утра.
- Рациональное зерно в том, чтобы прекратить есть с утра до вечера. Главное - не переедать. При интервальном голодании никакие клетки не омолаживаются, а вот похудеть вполне возможно.
- Пить теплую воду с долькой лимона натощак утром полезно для ЖКТ?
- Пейте, если вкус нравится. Эффект небольшой - кишечник начинает потихонечку работать, это может помогать тем, кто страдает запорами. Лимон имеет легкий желчегонный эффект. Но лучше утренней яичницы желчегонного нет.
- Какой миф о болезнях ЖКТ и их лечении самый вредный на ваш взгляд?
- Люди не очень умные либо те, кто хочет заработать, постоянно изобретают некие персональные диеты. Раньше были популярны по группе крови. Сейчас - определение пищевой непереносимости по анализу на иммуноглобулины. Это антинаучно! И небезвредно. Не доверяйте новомодным диетам из соцсетей.