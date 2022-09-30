Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов: У большинства современных людей желудок болит не из-за неправильного питания, а из-за тревоги и многозадачности Фото: Shutterstock

«Если желудок болит - значит, точно гастрит» - кто поспорит? К этой мысли мы привыкаем с детства. А еще выучили наизусть, что все проблемы с ЖКТ - из-за неправильного питания (например, всухомятку) и вредных продуктов. Ну и, если уж прихватило, то непременно нужно сидеть на кашах и постном-вареном-пареном.

«По больше части все эти представления... не соответствуют действительности. Серьезные научные исследования, данные которых накопились к сегодняшнему дню, показывают совсем иную картину», - удивляет врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов. Из-за чего мы страдаем на самом деле и как наладить работу ЖКТ? О современных подходах, эффективность которых подтверждена наукой, мы поговорили со специалистом.

ГАСТРИТ ВСТРЕЧАЕТСЯ ВСЕ РЕЖЕ

- Алексей Дмитриевич, какие болезни ЖКТ сейчас самые распространенные?

- На первом месте с огромным отрывом - функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта. Это нарушение работы тех или иных органов ЖКТ, не связанное непосредственно с их повреждением, воспалением и т.п. Чаще всего мы сталкиваемся с синдромом функциональной диспепсии (его нередко принимают за гастрит. - Ред.), синдромом раздраженной кишки, функциональной изжогой, отрыжкой. Вообще, таких болезней около 30-ти. Но те, что я перечислил, составляют около 70% всех заболеваний ЖКТ вместе взятых.

Среди оставшейся трети - гастрит, жировая болезнь печени (подробно о ней - в разделе «Здоровье» на kp.ru - Ред.), хронические воспалительные заболевания кишечника, ВЗК (язвенный колит, болезнь Крона). ВЗК встречаются не так часто, но про них многие слышали и очень боятся, зачастую - необоснованно. Кстати, количество случаев гастрита, то есть хронического воспаления слизистой желудка, существенно уменьшается с каждым годом. Потому что врачи активно борются с бактерией хеликобактером, основным провокатором гастрита.

КОРЕНЬ ПРОБЛЕМ - В ПОВСЕДНЕВНОЙ СУЕТЕ

Вопреки лозунгу «все болезни ЖКТ - из-за неправильного питания» большинство проблем с пищеварением возникают по другой причине, поясняет доктор Парамонов.

- Функциональные расстройства очень тесно связаны с тревогой. Минимум у 80% пациентов с синдромом раздраженной кишки и синдромом функциональной диспепсии отмечаются признаки тревожности, - рассказывает врач. - Зачастую такое состояние порождает городской темп жизни. Вот эта повседневная суета: нужно все успеть, бежать, все держать в голове, ничего не забыть и везде побывать. Для нашего мозга такая многозадачность - серьезный стресс.

Именно многозадачность, вводящая мозг в состояние стресса, приводит к сбоям в работе нервной системы, поясняют специалисты. А поскольку головной мозг и периферическая нервная система управляют всеми нашими органами, то разлад возникает, в том числе, и в работе ЖКТ. При этом действует принцип «где тонко, там и рвется». У одних быстрее начинает «барахлить» желудок, у других кишечник, у третьих возникают проблемы с желчным пузырем. В то же время нарушение работы одного из органов ЖКТ влияет и на остальные. Поэтому в особо тяжелых случаях могут появиться проблемы и с желудком, и с кишечником, и с другими звеньями системы пищеварения.

ИСТОРИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

Как кишечник стал жертвой начальника-деспота

- У меня был пациент с синдромом раздраженной кишки, руководитель среднего звена в одной крупной компании, - приводит пример из практики Алексей Парамонов. - Из-за проблем с ЖКТ он не мог полноценно работать, проводить совещания, ездить на встречи. Потому что в течение одного совещания приходилось «отлучаться по нужде» по нескольку раз. Ему пришлось оборудовать у себя в кабинете персональный туалет.

Лечение проходило по всем протоколам, но не давало улучшения качества жизни пациента. Все изменилось только тогда, когда он уволился с работы и перешел в другую компанию. Причем, высота занимаемого поста и уровень ответственности не поменялись. Но! На новом месте была радикально отличающаяся атмосфера. Очень дружественная. И, что очень важно, не было высшего руководства с деспотическими наклонностями. У пациента за короткое время полностью наладилась работа ЖКТ и вообще отпала необходимость принимать препараты.

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ГАСТРОСКОПИИ

- Обычно, если приходишь в районную поликлинику и жалуешься на боли в желудке, отправляют на гастроскопию. Это всегда обязательно? Заменить ее ничем нельзя?

- Гастроскопия - золотой стандарт. Равноценной альтернативы для диагностики заболеваний желудка в ряде случаев нет. При этом сегодня гастроскопию можно делать во сне (пациенту вводят определенный препарат) - за 15 минут и не испытывая дискомфорта. Существует миф, что эндоскопические исследования (гастро- и колоноскопия), проводимые во сне, могут быть небезопасны. Это неправда. Напротив, риски снижаются: человек спит, не дергается, нет угрозы перфорировать пищевод или кишку. И рассмотреть можно все гораздо подробнее.

Но есть другая проблема. Из-за излишнего внимания именно к гастриту у нас в стране гастроскопию часто назначают, когда она вовсе не нужна.

- Например?

- В большинстве случаев гастроскопия нужна людям после 45-ти лет. Исключение - когда есть «красные флаги», то есть тревожные симптомы. При их наличии гастроскопия может потребоваться в любом возрасте. Речь о таких признаках:

* лечение, назначенное врачом, не помогает, облегчения нет;

* человек не сидит на диете, но худеет;

* у пациента постоянно повышена температура;

* снижен гемоглобин.

ЗАЧЕМ НУЖНО ПИТЬ АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК И ДЫШАТЬ В ПАКЕТИК

- Если пациенту меньше 45-ти, нет «красных флагов» и есть жалобы на боли в верхней части живота, то врач может назначить исследование на хеликобактер (возбудитель, провоцирующий гастрит. - Ред.), - продолжает доктор Парамонов. - Гастроскопия тут не обязательна. Достаточно процедуры под названием «13С-уреазный дыхательный тест».

Он несколько необычный для пациента. Нужно натощак дунуть в пакетик. Его герметично закрывают. Потом дают выпить реактив, который обычно замаскирован под апельсиновый сок. Через полчаса просят дунуть в другой пакетик. Затем оба пакета отправляют на изучение аппарата масс-спектрометра. В чем хитрость? В реактиве содержится мочевина, меченая атомом углерода 13С. В то время как в большинстве соединений вокруг нас - атом углерода 12С. И можно определить: появился ли реактив в выдыхаемом воздухе? У человека нет фермента для разрушения мочевины. А у хеликобактера - есть. Если он эту мочевину, меченую изотопом углерода 13С, разрушил, то мы достоверно будем знать, что в организме пациента есть хеликобактер. Тогда при наличии симптомов назначается лечение против гастрита.

В ТЕМУ

Как определяют самую распространенную причину проблем с ЖКТ

- В подавляющем большинстве случаев причина неприятностей в верхней части живота - это разные виды функциональной диспепсии. Она может вызвать боль, распирание, подташнивание, - рассказывает Алексей Парамонов. - Когда-то функциональная диспепсия была «диагнозом исключения». То есть человека сначала обследовали на другие известные болезни, подходящие по набору симптомов, и убеждались, что их нет.

Сейчас не так. Есть Римские критерии (руководство по диагностике и лечению функциональных расстройств ЖКТ. - Ред.). Основываясь на них, мы смотрим, есть ли определенные симптомы, проверяем наличие «красных флагов». И без лишних обследований ставим диагноз функциональная диспепсия. Дообследования же назначаем в тех случаях, когда что-то противоречит концепции функционального расстройства. Например, повышается температура или понижен гемоглобин.

Продолжение следует. Во второй части интервью эксперт расскажет, так ли важны диеты для лечения ЖКТ, испортится ли желудок без супа и полезно ли по утрам пить минералку с долькой лимона.