Названо самое опасное последствие аварии на «Северном потоке» для планеты

Из прорывов "Северного потока" в Балтийское море выходит огромное количество газа. Фото: REUTERS

- Фактически мы имеем дело с бокалом шампанского, идёт очень интенсивный выход пузырьков газа, - образно описал то, что происходит сейчас на месте аварии газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» академик РАН, декан географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Добролюбов. - В естественных условиях есть сведения о таких выходах, но все же в меньшей интенсивности.

Однако метановое «шампанское» не праздничное - наоборот, опасное.

КОРАБЛИ НА ЭТО НЕ РАССЧИТАНЫ

- С точки зрения мореплавания выходы огромных пузырей газа очень вредны. В этой многофазной жидкости резко изменяется плотность воды. Суда же уравновешены по ватерлинии для определённой плотности воды. А. если плотность водв меньше, то и судно погружается глубже, - объясняет Сергей Добролюбов. - Поэтому, на мой взгляд, вполне справедливо сразу же сделали 5-мильную (то есть почти 10-километровую) зону, где запрещено мореплавание.

ПОГИБНУТ МАЛЬКИ И ПЛАНКТОН

- Любой большой выброс газа, конечно, вредит экосистеме, - признаёт заместитель директора Беломорской биологической станции им. Н.А. Перцова биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Шабалин. - Будет гибнуть планктон и мальки рыб. Непосредственно на месте аварии и донная фауна, конечно же, погибнет.

Однако могло быть хуже:

- Если бы это был нефтепровод, катастрофа была бы чудовищной. - продолжает Николай Шабалин. - Дело в том, что нефть первым делом растекается по поверхности воды и прекращает весь газообмен между воздухом и морской средой. После этого эмульгирует и образует пузыри, которые плавают в толще воды и поражают все на свете. А потом падает на дно, и тяжёлые фракции убивают все подряд. Газовое загрязнение не так страшно для экологии, потому что все выбрасывается в атмосферу. Конечно, это тоже крайне неприятное явление для морских экосистем. Гибель морских животных будет, но не такая, как при разливе нефти.

ЗАЛПОВЫЙ ВЫБРОС ПАРНИКОВОГО ГАЗА

- На самом деле самый негативный эффект и самый большой вред в том, что произошёл залповый выброс в атмосферу метана, парникового газа, - считает Николай Шабалин.

Собственно, об этом говорят и другие учёные. Парниковый эффект считают главным виновником глобального потепления. А метан - мощный парниковый газ.

- Расчеты показывают, что в случае выхода в атмосферу всего находящегося в газопроводах природного газа, в основном состоящего из метана, выброс метана может составить около 740 тысяч тонн, - считают в отдела мониторинга выбросов парниковых газов в энергетике и промышленности Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля. - Эта величина в два раза превышает годовые выбросы метана от нефтегазовой отрасли России и составляет около 6% от совокупного годового антропогенного выброса метана в Российской Федерации. Или около 1% от общего выброса метана всеми промышленно развитыми странами мира.

Европейские исследователи сравнивают объём метана из балтийского «бокала шампанского» с годовыми выбросами Парижа или целой Дании.