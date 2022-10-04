Секреты японской диеты: развеиваем самый популярный миф о холестерине

Интересный факт! Среди веганов, которые абсолютно не употребляют в пищу животных жиров, риск развития атеросклероза значительно выше. Фото: Shutterstock

Холестерин, несмотря на все мифы о нем, очень важен для человеческого организма. Он учувствует в производстве некоторых гормонов, например, эстрогена и тестостерона, необходим для поддержания мышечного тонуса, иммунной системы, выработки инсулина, а также важен для образования желчных кислот, участвующих в процессе пищеварения.

При этом повышенный уровень холестерина является серьезной проблемой, от которой в наше время страдает множество людей. А вот у жителей Японии такой проблемы почти никогда не возникает, несмотря на то что их рацион питания богат продуктами с высоким содержанием жиров. Дело в том, что традиционная японская кухня богата жирами, которые содержатся в рыбе и морепродуктах. И именно большое содержание полезных жиров положительно воздействует на уровень липидов, снижает уровень триглицеридов, уровень общего холестерина. При этом повышается уровень липопротеидов высокой плотности.

Рассказываем, как можно справиться с холестерином инновационным способом.

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