Украинский король лжи не умер: Вскрыта настоящая подоплека заявлений Арестовича

Арестович написал заявление об увольнении с поста внештатного советника Фото: СОЦСЕТИ

Не вынесла душа "поэта"… Не вынесла ни критики, ни хейта… Алексей Арестович написал заявление об уходе с поста внештатного советника Офиса президента Украины по собственному желанию.

- Хочу показать пример цивилизованного поведения, - написал он в своем ТГ-канале. - Принципиальная ошибка, значит в отставку.

Но без фейка от Алексея "Люси" не обошлось и в этом сообщении. Арестовичу тут же припомнили, что в январе 2022-го он уже в отставку уходил.

- СМИ: Арестович ушел с должности советника Ермака и спикера украинской делегации в ТКГ, - скриншот с такой записью и датой от 17-го января прошлого года привел другой украинский блогер Анатолий Шарий.

Сказать, что Арестович соврал в данном случае нельзя. Он "творчески" интерпретировал реальность в свою пользу. Как это обычно и делал. Как, кстати, произошло и в этом случае с упавшей ракетой в Днепропетровске. Многие украинские политологи сейчас отмечают, что Арестович со своим скандалом полностью перекрыл тему оставления Соледара силами ВСУ. Соледар ушел, если не в тень, то на второй план в общественном политическом пространстве, все спорят, гад Алексей "Люся" или не гад, соврал или нет.

Не вынесла душа "поэта"… Не вынесла ни критики, ни хейта… Алексей Арестович написал заявление об уходе с поста внештатного советника Офиса президента Украины по собственному желанию. Фото: СОЦСЕТИ

Более того, некоторые пытаются вывернуть ситуацию таким образом, что Алексей сказал правду, но хорошо, что зенитная ракета попала по российской Х-22, потому что удар по ТЭС в Днепропетровске привел бы к обесточиванию всего города. Еще раз подчеркну, что это звучит на Украине, а не в России.

И своим заявлением об отставке с поста внештатного советника Арестович лишь продолжает поддерживать ту волну общественного негодования, которая поднялась после его заявления, что он через очень которое время дезавуировал и за которое извинился. Она вроде бы немного утихла, но Алексей вновь уже своим решением (своим ли?) вернул тему в центр общественного внимания. Что лишь подчеркивают версию о скоординированных действиях офиса президента Украины и его внештатного советника и по ситуации, и в тематике.

Хотя, казалось бы, Алексей мог бы и заерепениться. Еще недавно он с таким апломбом в эфире у беглого российского либерала и иноагента Марка Фейгина говорил, что потеря Соледара и даже Бахмута не имеют никакого серьезного значения: "У нас таких Соледаров и Бахмутов только в Донецкой области не меньше двадцати, - что за этим явственно считывалось. – Соледаров у нас много, а я такой один на всю Украину."

Но заявление об оставлении поста он все же написал. Что придает правдоподобность все чаще озвучиваемой версии о договоренности про создание перед выборами в парламент собственной партии Арестовича, которая должна заменить "ОПЗЖ". А сам Арестович, который явно одержим манией величия, если посмотреть на его интервью с другим украинским телешарлатаном по фамилии Гордон, даже не скрывал, что в его планах стать президентом Украины. Кстати, выборы, несмотря на весь идиотизм такого предположения в нынешних условиях, весьма вероятны.

Так что, финиш советника Офиса президента Украины Арестовича, скорее всего, является стартом нового политического проекта "Арестович". А каким он станет, узнаем в ближайшие недели. Понятно лишь одно – он будет таким же лживым, как и его тот, кто его символ и формально первое лицо.

Украинский король лжи не умер. Он просто перекрашивается.

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