Будет ли продолжение «Чебурашки»: Новый русский хит уже показывают в Европе

Фрагмент афиши фильма "Чебурашка".

Беспрецедентный рекорд фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко не только породил ожидаемые разговоры о продолжении проекта, но и поставил вопрос о его мировом прокате. Оказывается, эта работа уже активно ведется. И довольно успешно. В эфире радио «Комсомольская правда» глава департамента маркетинга студии Yellow, Black & White, выпускавшей сказочную мелодраму объяснил, где публика может насладиться новым русским хитом.

— На настоящий момент мы предоставили права на показы «Чебурашки» в Германии, на Кипре и в Израиле, — пояснил радио «КП» директор по маркетингу YBW Александр Ильин. — Там прокат уже должен идти. Кроме того, ведем активные переговоры по этому вопросу с Сербией, Болгарией, Италией, Чехией, странами Ближнего Востока и Китаем. Что касается Японии — есть вопросы.

Что касается продолжения проекта, представитель производителя фильма выразил в этом отношении оптимизм.

— Мы очень надеемся, что это произойдет [слухи про съемки второй и третьей части фильма подтвердятся], — отметил Ильин. — Но пока по этой теме конкретики нет. Мы все еще пребываем в некотором приятном шоке и эйфории, поскольку не ожидали подобного эффекта. Так что ждем окончания проката, чтобы сесть с партнерами и обсудить планы по продолжению «Чебурашки».