«Дожить до 100 лет без рака и Альцгеймера»: Что ученые поняли про омоложение

По словам Дэвида Синклера, у стареющих организмов клетки попросту «забывают», как правильно работать. Фото: Shutterstock

- Сегодня у нас есть технология, позволяющая дожить до 100 лет, не беспокоясь о раке в 70, болезни сердца в 80 и болезни Альцгеймера в 90, - утверждает профессор Гарвардской медицинской школы, молекулярный биолог Дэвид Синклер, которого цитирует CNN. Он опробовал многообещающий метод на мышах - научную работу об этом опубликовал авторитетный журнал Nature.

Команда Синклера для начала сосредоточилась на частичном омоложении подопытных грызунов. А конкретно - на глазах. Старым мышам восстановили пострадавшую от возраста сетчатку. Напомним, это внутренняя оболочка глаза, состоящая из нервной ткани. По сути сетчатка - часть мозга. И это очень важно, поскольку успешное восстановление нервных клеток даже одного из участков может открывать путь к омоложению всего мозга, говорят эксперты.

Как же слабовидящим пожилым грызунам удалось обрести юношескую зоркость? Им ввели так называемый коктейль из факторов Яманаки. Это особые ферменты, которые способны омолаживать клетки вплоть до «обнуления» возраста. Происходит уникальное перепрограммирование, секрет которого открыл японский ученый, нобелевский лауреат Синья Яманака.

По словам Дэвида Синклера, у стареющих организмов - что мышей, что людей - клетки «забывают», как правильно работать. Из-за этого начинаются разные проблемы - от появления морщин до возрастного слабоумия. «Старение у млекопитающих является эквивалентом проблемы с программным обеспечением», - говорит ученый. Поэтому свою теорию старения он называет «информационной». И, продолжая аналогию с компьютером, делает громкое заявление: в организме хранится «резервная копия» информации о молодости! Коктейль из факторов Яманаки как раз помогает активировать эту копию и вернуть клеткам «забытую» юность.

В научном сообществе такое объяснение считается отнюдь не бесспорным. А вот сам метод перепрограммирования для омоложения клеток большинством голосов признается одним из самых перспективных в борьбе со старением. Первый успешный эксперимент с применением факторов Яманаки провел испанский ученый Хуан Карлос Исписуа Бельмонте еще в 2016-м году. И тогда же всплыла опасная побочка такого подхода: развитие опухолей. Профессор Синклер в своем опыте модифицировал «омолаживающий коктейль», исключив один из классических четырех факторов. И показал, что положительный эффект сохраняется, а злокачественных новообразований не возникает. Во всяком случае, у конкретных мышей в конкретном опыте было так.

Сегодня у профессора планов громадье. Он работает над омоложением мышей в полном комплекте, от носа до хвоста. И уверен, что это получится. А вот о переносе супертехнологии на людей говорит осторожно. Пройдут годы, прежде чем испытания на человеке будут разрешены, проведены и проанализированы. Только когда выяснится, что генетическое вмешательство эффективно и безопасно, такой метод получит официальное одобрение, подчеркивает ученый. Но и сейчас мы можем кое-что делать, чтобы как минимум замедлить старение и продлить молодость, обнадеживает Синклер.

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Семь советов профессора Синклера:

В своих выступлениях и в книге «Продолжительность жизни: почему мы стареем и почему нам это не нужно» ученый дает такие советы, которым следует сам:

1. Ограничивайте калорийность своего питания. Избавляйтесь от лишнего веса - он старит и сокращает жизнь. Сам Синклер уверяет, что есть всего один раз в день, но это все же экстремальный вариант, предупреждают врачи.

2. Ешьте больше овощей и фруктов.

3. Сведите к минимуму употребление сахара и любых сладких десертов.

4. Делайте упражнения для поддержания мышечной массы - хоть в спортзале, хоть дома с собственным весом: приседания, отжимания и т. д.

5. Не расстраивайтесь и не переживайте по мелочам, старайтесь управлять стрессом.

6. Высыпайтесь.

7. Чаще общайтесь с людьми, которые вам приятны.

Вдобавок к этому исследователь принимает некоторые биодобавки, вещества и даже лекарства, которые, по его мнению, могут быть полезны для замедления старения. Но официальных доказательств тому на сегодня нет. Тем не менее профессор Синклер утверждает, что по результатам тестов его биологический возраст минимум на 10 лет меньше паспортного. А благодаря спорту «я вернул себе тело 20-летнего», - гордится ученый.

В ТЕМУ

За последнее время было сделано еще несколько вдохновляющих научных открытий в борьбе со старением. Пока, правда, тоже на мышах. Но, как известно, многие прорывные лекарства и способы лечения стартовали с «мышиных» экспериментов.

- Исследователи из Китая и США разработали новый метод для увеличения синтеза коллагена в коже подопытных грызунов. Благодаря этому у предварительно состаренных мышек чудесно разгладились морщины.

- Ученые биотехнологической компании из Сан-Диего применили генетическое перепрограммирование (те же факторы Яманаки) и смогли продлить жизнь мышам, чей возраст был эквивалентен 77 годам у человека. После манипуляций «оставшаяся продолжительность жизни удвоилась», сообщают авторы эксперимента.