Зачем они ушли в аэропорт: Истории людей, которые годами живут в воздушных гаванях

Том Хэнкс в фильме «Терминал». Фото: Кадр из фильма

Многие помнят фильм «Терминал» с Томом Хэнксом, где главный герой месяцами жил в международной зоне аэропорта. Оказывается, таких случаев насчитывается не один и не два, а десятки. Недавно, например, корейские СМИ сообщили о пяти россиянах, которые с осени не могут покинуть аэропорт Сеула, потому что им не выдают статус беженцев. «Комсомолка» вспомнила рекордсменов по количеству дней, прожитых в воздушных гаванях.

Звезда Парижа

Мехран Карими Нассери.

Самым известным «добровольным узником» аэропорта является иранец Мехран Карими Нассери. Собственно, его история и послужила сюжетом для фильма «Терминал». В 1977 году мужчина был выслан из родного Ирана за участие в антиправительственных выступлениях и после безуспешных попыток получить политическое убежище в разных странах Европы, оказался во Франции, где у него украли документы.

Иранцу удалось сесть на самолет, направлявшийся в Британию (Нассери надеялся там встретить мать), но пограничники из-за отсутствия документов отправили его обратно во французскую столицу. Таким образом Нассери оказался заперт в парижском аэропорту, где вначале жил за счет помощи туристов, а позже по мере приобретения популярности стал достаточно обеспеченным человеком. Только за право экранизировать его жизнь Мехрану заплатили четверть миллиона долларов.

Документы мужчине сделали в 1988 году, но он продолжал жить в терминале, откуда в 2006 году был госпитализирован во французскую больницу с неопределенным заболеванием. Из лечебного учреждения иранец переехал в одно из убежищ для мигрантов. Но, видимо, там его поедала ностальгия по аэропорту Шарля де Голля, потому что незадолго до смерти, предчувствуя свою кончину, он снова туда вернулся.

Уборщик-рекордсмен

Байрам Тепели.

Однако иранец не главный аэропортовский «долгожитель». По числу дней пока непобитым оказался результат турка Байрама Тепели, который около 27 лет провел в стамбульском аэропорту имени Ататюрка (с 1991 по 2019 год).

Все началось, когда мужчине было 26 лет. Поссорившись с родными, он переехал из провинциального городка в Стамбул, устроился уборщиком в аэропорту Ататюрк, да и остался там жить. За все время Тепели выходил в город исключительно редко, один раз ему пришлось перенести операцию на ногах, но после больницы он опять вернулся в аэропорт.

Недавно турка постигло несчастье - аэропорт имени Ататюрка закрыли для пассажирских рейсов, а транспортный узел переключился на обслуживание грузопотока, из-за чего Тепели выгнали на улицу. Вот как он сам рассказал об этой трагедии: «Когда я услышал, что аэропорт Ататюрк будет закрыт, мое сердце остановилось, потому что я был вынужден покинуть свой дом».

В результате мужчина был вынужден уйти в другое место - стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен, где и живет до сих пор. Там турок тоже устроился вполне достойно. Ложится спать в 23.00, встает утром по будильнику в 7 часов, каждую неделю ходит в местный хаммам. Едой и карманными деньгами его снабжают коллеги из числа работников воздушной гавани. Всем бы так жить!

Жертва вредных привычек

Вэй Цзяньго.

Ну, а самым экстравагантным из жителей воздушных гаваней мы признаем китайца Вэй Цзяньго. Мужчина, которому за 60, решил переехать в Пекинский международный аэропорт, где он живет уже более 14 лет, чтобы… курить и пить столько, сколько захочет.

Вэй утверждает, что не вернется домой, потому что тогда ему придется бросить свои вредные привычки: «Моя семья сказала мне, что если я хочу остаться в их доме, то должен бросить курить и пить, а если я не могу этого сделать, то должен отдавать домочадцам все свое ежемесячное государственное пособие в размере 1000 юаней (10 тысяч рублей). Но как тогда мне купить курево и выпивку?»

Мужчина сказал, что раньше трудился на двигателестроительном заводе, но в 40 лет его уволили, и он уже не смог найти новую работу.

В 2008 году китаец поселился в терминале № 2 столичного аэропорта, который является «самым теплым». Иногда Вэй выходит наружу, например, за покупками, но все же предпочитает без нужды не покидать свой новый дом.

Правда, некоторые из работников аэропорта жалуются, что мужчина периодически бывает сильно пьян, что неудивительно, учитывая высказанные им пристрастия. Впрочем, китаец не проявляет агрессию, поэтому никому особенно не мешает и не беспокоит пассажиров.

Жизнь на задних креслах

Денис Луис де Соуза.

Бразилец Денис Луис де Соуза вошел в аэропорт Сан-Паулу в возрасте 16 лет и после этого просто перестал существовать для внешнего мира. На данный момент он обитает в транзитной зоне уже 22 года кряду.

Про прошлое Соузы мало что известно. Он не умеет ни читать, ни писать, да и не интересуется ничем в жизни, кроме любимой команды по футболу - «Коринтианс» из Сан-Паулу.

Бытом и «подкормом» парня занимаются его многочисленные «приемные матери» - работницы аэропорта и продавщицы магазинов. Часть денег де Соуза получает в качестве чаевых за выполнение мелких услуг - оплату квитанций, переноску пакетов в другой терминал воздушной гавани, помощь с разгрузкой товара.

Спит бразилец всегда в одном месте - на трехместном ряду кресел в терминале № 2, когда оттуда улетает последний рейс. Многие утверждают, что у де Соузы серьезные психологические проблемы и его стоило бы показать специалисту. Бразилец практически потерял счет времени и периодически путает дни недели и месяцы. Знающие люди рассказывают, что причиной ухода мужчины в аэропорт была сложная семейная ситуация и постоянные ссоры с родными.

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