Как живут сейчас «Папины дочки» и кто из актрис вернется в продолжение сериала

Такими они были много лет назад (слева направо): Катя Старшова, Лиза Арзамасова, Даша Мельникова, Мирослава Карпович, Андрей Леонов, Настя Сиваева (верхний ряд). Фото: Кадр из фильма

Похоже, тренд на реанимацию, казалось, навсегда завершенных проектов перекочевал из прошлого года в текущий. Вслед за героинями «Секса в большом городе» в дело возвращаются «Папины дочки». СТС приступает к съемкам сериала, который вышел в эфир в 2007 году, а в 2013-м был закрыт. Пока продюсеры готовятся к съемкам новых серий, премьера которых ожидается в этом году, мы решили вспомнить о том, что произошло с ключевыми актерами проекта за минувший десяток лет.

Анастасия СИВАЕВА,

31 год

Анастасия Сиваева. Фото: СОЦСЕТИ

(Даша Васнецова)

Даша была в сериале и дерзким готом, и прилежной супругой - она первой из пяти сестер выскочила замуж за своего экранного бойфренда Веника (говорят, с Филиппом Бледным Настя встречалась и в реальной жизни). После «Дочек» актриса практически нигде не снималась, в шоу-бизнес-проектах не участвовала. Ее возвращение после 10-летнего затишья станет настоящим подарком для фанатов.

Мирослава КАРПОВИЧ,

36 лет

Мирослава Карпович. Фото: СОЦСЕТИ

(Маша Васнецова)

После «Папиных дочек» Мирослава пробовала себя в антрепризе, но в кино и сериалах появлялась крайне редко: всего 7 проектов за 10 лет. Про Карпович вспомнили пару лет назад, когда ее партнер по спектаклю «Косметика врага» Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце и поехал с Мирославой на отдых. Все заговорили про роман и чуть ли не свадьбу, но ничего путного из этих якобы отношений не вышло - в прошлом году Павел женился на другой актрисе, Зепюр Брутян, а Карпович до сих пор не замужем.

Андрей ЛЕОНОВ,

63 года

Андрей Леонов. Фото: СОЦСЕТИ

(Сергей Васнецов)

Сын Евгения Леонова сыграл психотерапевта и отца-одиночку, воспитывающего пять дочек. Свое участие в новых сериях артист назвал «ограниченным». Что касается последних 10 лет, то актер играл в «Ленкоме», появлялся в фильмах и сериалах: в «Маргарите Назаровой» сыграл собственного отца, в «Людмиле Гурченко» - другого большого артиста, Игоря Ильинского, в картине «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» - комментатора Николая Озерова.

Елизавета АРЗАМАСОВА,

27 лет

Елизавета Арзамасова. Фото: СОЦСЕТИ

(Галина Сергеевна Васнецова)

Жизнь исполнительницы роли самой умной из дочек, которую уже с детства зовут по имени и отчеству, изменилась кардинально. Из обаятельного ребенка Елизавета превратилась в красивую девушку, которая вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха и родила ему сына Льва. А еще Арзамасова играет в театре, исполняет одну из основных ролей в популярном сериале «Ивановы-Ивановы» и озвучивает мультики.

Екатерина СТАРШОВА,

21 год

Екатерина Старшова. Фото: СОЦСЕТИ

(Полина, "Пуговка" Васнецова)

Одна из любимиц публики - Пуговка с 99-процентной вероятностью в новых сериях не появится. Девушка выросла, отучилась на факультете фундаментальной медицины МГУ, намеревалась стать врачом. От этого образа Катя старательно окрещивалась: «Ото всех я слышу про Пуговку, но я уже давно не маленькая девочка, которую играла в сериале». Катя давно хотела переехать в Англию - по некоторым данным, именно там она сейчас и находится и не собирается возвращаться на Родину для съемок.

Дарья МЕЛЬНИКОВА,

30 лет

Дарья Мельникова. Фото: СОЦСЕТИ

(Женя Васнецова)

Дарья признавалась, что годы съемок стали для нее «рабством». И обратно в сериал, судя по всему, она не стремится - по данным «КП», ее в продолжении не будет. Ситуацию усугубляет то, что в 2013-м Даша вышла за Артура Смольянинова, осудившего СВО и оскорбившего Россию. И пусть Мельникова развелась с актером до его заявлений, из биографии мужа не выкинешь. Кстати, как заявил на днях Иван Охлобыстин, Артур еще и бил жену. В браке Дарья родила двоих детей, которых теперь воспитывает одна. Что касается дел творческих, то в этом году выйдет сериал «Король и Шут», где Мельникова сыграла жену рок-легенды Михаила «Горшка» Горшенева.

Филипп БЛЕДНЫЙ, 34 года

Филипп Бледный.

(Вениамин «Веник» Васильев)

Из субтильного очкарика Веника Филипп превратился во взрослого мужчину и наверняка сыграет в новых сериях. Самой яркой ролью Бледного в «постдочерний» период стал образ Никиты Дягилева в «Кухне». Семью Филипп пока не завел, зато, похоже, именно вокруг Веника, успевшего в старых сериях жениться на одной из дочек, и будет строиться сюжет нового сезона. Андрей Леонов, игравший отца девочек, говорил, что герой Бледного «повторит мою судьбу».