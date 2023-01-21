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Звезды21 января 2023 3:59

Честное фото Анны Семенович после пластики: певица убрала лишний жир... и прибавила в весе

Артистка Анна Семенович стала неузнаваемой после пластики
Игорь ПОЛЯКОВ
Сегодня при росте 169 см Анна весит около 90 килограммов.

Сегодня при росте 169 см Анна весит около 90 килограммов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще на заре карьеры Анну Семенович подозревали в пластике бюста. И певица недавно призналась: да, операция была, и не раз. Но вопреки слухам, Анна не увеличивала грудь, а уменьшала.

- Есть такой диагноз, он называется «гигантомастия». Его ставят женщине, если ее бюст начинается от шестого размера, где каждая грудь весит от 2,5 килограмма, - рассказывала артистка. - Гигантомастия - особенность организма: как только я поправляюсь даже на килограмм, у меня сразу увеличивается грудь. Три года назад я решилась - уменьшила грудь с девятого до пятого размера. Сейчас у меня шестой.

А прошлой весной Анна отправилась к пластическому хирургу с новой проблемой. Певица сильно поправилась, вес перевалил за 80 кило, и Семенович решилась на коррекцию подбородка и пресса. Артистка сделала липосакцию сразу в нескольких зонах - убрала второй подбородок, жир на животе и руках.

- Одним спортом и правильным питанием привести их в идеальную форму довольно сложно и долго. Но благодаря операции желаемый результат видишь быстрее, - сообщила тогда «КП» певица.

- Анна потратила немалые деньги на пластику,- рассказала «Комсомолке» бьюти-эксперт, амбассадор бренда Lucky Group Ирина Ковалевич. - Удаление подкожно-жировой клетчатки в области подбородка, думаю, обошлось ей в 150 тысяч рублей. Липосакция пресса стоит около 350 тысяч рублей, верхней части рук - 200 тысяч. Плюс ко всему, судя по последним фото, у Анны, скорее всего, была и блефаропластика (коррекция области век), а это еще 160 тысяч рублей. Добавьте сюда «уколы красоты», ботокса и филлеров, препаратов, которые заполняют морщинки и делают форму губ более объемной. Думаю, на новый образ Семенович потратила около 2 млн рублей.

Но после операции случился обратный эффект. Семенович из милой пампушки превратилась в бодипозитивную матрону.

Анна Семенович на сцене премии "Золотой граммофон".

Анна Семенович на сцене премии "Золотой граммофон".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Да, я поправилась. Стала весить больше на 10 килограммов, но мне комфортно, мне классно. Мне не надо на ночь ложиться голодной, чтобы бурлило в желудке от голода, и падать в обморок, потому что общественное мнение считает, что все артисты должны быть тощие. Ну, я такая... Женщины разные. Я за бодипозитив, - заявила недавно певица.

Поклонники задались вопросом: почему же артистка после серии пластических операций так сильно поправилась? Специалисты не исключают, что у Анны мог произойти гормональный сбой. В прошлом году певица призналась, что прошла серьезную процедуру, чтобы стать мамой. Звезда рассказала журналистам, что заморозила яйцеклетки.

- Благодаря этой процедуре все девочки 35 плюс и даже 50-летние смогут стать мамами, - говорила артистка. При этом Анна добавила: «Даже если не встречу достойного мужчину, все равно стану мамой!»

Анна Семенович о своем весе: "Да, я поправилась. Но мне комфортно, мне классно".

Анна Семенович о своем весе: "Да, я поправилась. Но мне комфортно, мне классно".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Если есть плюшки, килограммы вернутся

Медики уверены, что причина резкого набора веса банальна: Семенович просто не следит за питанием.

- Липосакция - это не какое-то всемогущее средство. Если пациент после операции продолжает есть плюшки, жир вернется. А может, и как в случае Анны, вес станет еще больше, - сообщил «КП» пластический хирург Филипп Выступец.

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