Объявлены номинанты IV Премии ВЦИОМ «Серебряный спутник» за исследования, меняющие жизнь к лучшему

Исследования общественного мнения – это надежный способ менять жизнь окружающих нас людей в лучшую сторону. Победители специальных номинаций будут объявлены во время церемонии.

САМОЕ МАСШТАБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:

• Федеральное государственное унитарное предприятие «Информавтодор» за научно-исследовательскую работу «Изучение оценки удовлетворенности целевых аудиторий качеством и доступностью автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»,

• Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» за проект «Мониторинг социально-экономического положения населения Российской Федерации»,

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» за проект «Образ МДЦ «Артек» в восприятии ключевых групп стейкхолдеров: стратегия продвижения».

САМОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:

• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) за проект «Ответы на трудные вопросы студенческой молодежи в новых условиях»

• Национальный центр при Правительстве Российской Федерации (НИУ ВШЭ) за проект «Исследование готовности приоритетных отраслей к внедрению искусственного интеллекта»

• Акционерное общество «ДОМ.РФ» за проект «Индекс потребительской готовности к совершению покупки дома или квартиры жителями Российской Федерации»

САМОЕ ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИЕ:

• Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа за проект «Миссия и образ будущего региона»

• Фонд развития промышленности и Коммуникационная группа MediaLine за проект «Исследование возможностей повышения популярности рабочих и инженерных профессий»

• Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» (Роспатриотцентр) за проект «Ценностно-мотивационные аспекты воспитания молодежи: направления работы по увеличению доли проактивной молодежи как драйверов развития страны»

РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ:

• Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» за проект «Детский лагерь как драйвер развития»

• Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук за исследование «Роль Китая в глобальном управлении в новую эпоху»

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» за проект «Образ МДЦ «Артек» в восприятии ключевых групп стейкхолдеров: стратегия продвижения»

ИССЛЕДОВАНИЕ, МЕНЯЮЩЕЕ НАШ МИР:

• Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» (Роспатриотцентр) за проект «Ценностно-мотивационные аспекты воспитания молодежи: направления работы по увеличению доли проактивной молодежи как драйверов развития страны»

• «Юнилевер Русь», бренд Dove за проект «За красоту без фильтров! (Использование девушками подростками фильтров в онлайн среде)»

• Российский Красный крест за проект «Донорство крови и ее компонентов, тканей и органов»

Церемония вручения IV Премии ВЦИОМ «Серебряный спутник» состоится 6 октября в Omega RoofTop. С 2019 года награда вручается ежегодно за лучшие исследования в области общественного мнения, изменившие жизнь людей к лучшему. В этом году темой мероприятия станет юбилей компании (нам 35!) и новый этап в ее развитии – переход от исследований к консалтингу.

Сайт мероприятия.