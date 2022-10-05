Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды5 октября 2022 18:30

Тяжелобольной Борис Корчевников расплакался в эфире из-за мобилизованных россиян

Телеведущий проходит непростое лечение, но продолжает думать о судьбе России
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
По словам Корчевникова, он незамедлительно поедет воевать на Донбасс, если его призовут

По словам Корчевникова, он незамедлительно поедет воевать на Донбасс, если его призовут

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Борис Корчевников известен как один из самых эмпатичных телеведущих. Во время недавней душераздирающей беседы артист поделился сокровенным. Тяжелобольной Борис настолько распереживался, что расплакался.

Борис Корчевников не сдержал слез в прямом эфире канала "Соловьев. Live", комментируя ситуацию с мобилизацией и уезжающими россиянами. Он назвал "мусором" россиян, которые не хотят участвовать в спецоперации и критикуют ее. Мужчина отметил, что с ними "расправится" бог. При этом телеведущий расплакался.

По словам Бориса, который в настоящее время проходит сложное лечение из-за тяжелого недуга, он расплакался из-за мобилизованных россиян, которые сейчас находятся в зоне СВО. "Я плакал, говоря о тех, кто сейчас за нас бьются и умирают. О том, что их жертва должна и нас научить жертвовать. Глядя на то, что кто-то за твою жизнь отдал прямо сейчас свою, - невозможно после этого продолжать жить так же, как раньше", - цитирует его "Газета.Ru".

По словам Корчевникова, он незамедлительно поедет воевать на Донбасс, если его призовут. "Что касается того, почему я не там, то у меня все просто. Служу Родине и ближнему там, где поставлен. На Донбассе я уже был этой весной. И поеду еще не раз, Бог даст. А если позовут под ружье на Донбасс, - я там буду сразу же, не размышляя", - заверил артист.

Он также признался, что "сердцем, руками работает на фронт и чем можем помогаем". Известный телеведущий всегда много занимался благотворительностью. После начала спецоперации России на Украине он посещает госпитали, а недавно объявил сбор средств на медикаменты для солдат. Недавно стало известно, что шоумен приютил в своей квартире в центре Москвы беженца из Бучи.

Ранее Борис побывал в Донбассе. Вернувшись оттуда, он рассказал полную слез и боли историю про маленькую девочку, у которой нет рук. "Она Моцарта играет. Я представил: при какой-то одинокой лампочке талантливый педагог учит девочку без рук играть Моцарта. Разговор, который невозможно смотреть без слез", - рыдал мужчина.

Стоит отметить, что недавно он перенес новую операцию на голове. Первый раз ему удалили опухоль в мозгу в 2015 году. Судя по всему, сейчас медики пытаются спасти мужчину от полной глухоты. "У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее - любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное", - признавался артист. Он рассказывал, что проходит серьезную стадию лечения. Теперь наступил долгий период восстановления. Борис надеется на лучшее. В этом ему помогает вера.

Шоу-бизнесЗвезды: болезниБорис Корчевников: досье KP.RU