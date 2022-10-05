Тяжелобольной Борис Корчевников расплакался в эфире из-за мобилизованных россиян

По словам Корчевникова, он незамедлительно поедет воевать на Донбасс, если его призовут Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Борис Корчевников известен как один из самых эмпатичных телеведущих. Во время недавней душераздирающей беседы артист поделился сокровенным. Тяжелобольной Борис настолько распереживался, что расплакался.

Борис Корчевников не сдержал слез в прямом эфире канала "Соловьев. Live", комментируя ситуацию с мобилизацией и уезжающими россиянами. Он назвал "мусором" россиян, которые не хотят участвовать в спецоперации и критикуют ее. Мужчина отметил, что с ними "расправится" бог. При этом телеведущий расплакался.

По словам Бориса, который в настоящее время проходит сложное лечение из-за тяжелого недуга, он расплакался из-за мобилизованных россиян, которые сейчас находятся в зоне СВО. "Я плакал, говоря о тех, кто сейчас за нас бьются и умирают. О том, что их жертва должна и нас научить жертвовать. Глядя на то, что кто-то за твою жизнь отдал прямо сейчас свою, - невозможно после этого продолжать жить так же, как раньше", - цитирует его "Газета.Ru".

По словам Корчевникова, он незамедлительно поедет воевать на Донбасс, если его призовут. "Что касается того, почему я не там, то у меня все просто. Служу Родине и ближнему там, где поставлен. На Донбассе я уже был этой весной. И поеду еще не раз, Бог даст. А если позовут под ружье на Донбасс, - я там буду сразу же, не размышляя", - заверил артист.

Он также признался, что "сердцем, руками работает на фронт и чем можем помогаем". Известный телеведущий всегда много занимался благотворительностью. После начала спецоперации России на Украине он посещает госпитали, а недавно объявил сбор средств на медикаменты для солдат. Недавно стало известно, что шоумен приютил в своей квартире в центре Москвы беженца из Бучи.

Ранее Борис побывал в Донбассе. Вернувшись оттуда, он рассказал полную слез и боли историю про маленькую девочку, у которой нет рук. "Она Моцарта играет. Я представил: при какой-то одинокой лампочке талантливый педагог учит девочку без рук играть Моцарта. Разговор, который невозможно смотреть без слез", - рыдал мужчина.

Стоит отметить, что недавно он перенес новую операцию на голове. Первый раз ему удалили опухоль в мозгу в 2015 году. Судя по всему, сейчас медики пытаются спасти мужчину от полной глухоты. "У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее - любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное", - признавался артист. Он рассказывал, что проходит серьезную стадию лечения. Теперь наступил долгий период восстановления. Борис надеется на лучшее. В этом ему помогает вера.