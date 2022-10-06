ВКонтакте в честь своего 16-летия проведёт масштабную благотворительную кампанию «Добрый день рождения»

Благотворительная кампания «Добрый день рождения» пройдёт до 28 октября в мини-приложении VK Чекбэк, где откроется специальный раздел, посвящённый дню рождения ВКонтакте.

Благотворительная кампания «Добрый день рождения» пройдёт до 28 октября в мини-приложении VK Чекбэк, где откроется специальный раздел, посвящённый дню рождения ВКонтакте. Там пользователей будут ждать добрые и увлекательные задания с ценными призами и подарками от партнёров социальной сети.

Например, участники акции смогут раскрасить праздничный логотип ВКонтакте. Чем больше рисунков создаст пользователь, тем выше будет шанс выиграть суперприз. За каждый раскрашенный логотип социальная сеть будет добавлять к общей сумме по 16 рублей на счёт благотворительного фонда поддержки лиц с нарушением развития и интеллекта «Лучшие друзья». Также в мини-приложении будет предусмотрена возможность помочь фонду самостоятельно: после перевода выбранной суммы участники акции получат специальный статус «Суперспособность делать добро» и дополнительную возможность выиграть призы.

В честь дня рождения ВКонтакте хочет привлечь как можно больше людей к участию в системной благотворительности. Все собранные средства будут направлены в фонд «Лучшие друзья» — это поможет людям с особенностями развития и интеллекта найти друзей, новые увлечения, хобби и работу. Познакомиться с деятельностью фонда «Лучшие друзья» можно на странице акции.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«ВКонтакте уже 16 лет соединяет миллионы людей, сервисы и компании для общения, развлечений, образования, получения и предоставления услуг. За это время ВКонтакте появились многомиллионные сообщества, мы преодолели отметку в 100 млн активных пользователей в месяц, пользователи обмениваются 15 млрд сообщений в сутки, авторы контента в этом году заработали уже больше 3 млрд рублей. Поздравляем нашу аудиторию, авторов, партнёров, всех, кто творит, создаёт контент, ведёт сообщества, бизнесы, и, конечно, Команду ВКонтакте с Днём рождения. Дальше нас ждут новые высоты».