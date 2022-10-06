Илья Авербух раскрыл подробности госпитализации тренера Татьяны Тарасовой

Татьяна Тарасова — бессменный председатель жюри Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало съемок проекта «Ледниковый период» было ознаменовано не очень хорошими новостями. С радостью согласившаяся работать в шоу Татьяна Тарасова — бессменный председатель жюри — вдруг не смогла приехать.

С утра стало известно, что прославленный тренер чувствует себя неважно, и ей даже пришлось обратиться в клинику. KP.RU узнал о состоянии Татьяны Анатольевны на съемках проекта у Ильи Авербуха — хореографа и продюсера, находящегося с Тарасовой на связи.

- Мы говорили вчера вечером, и Татьяна Анатольевна подтвердила свое присутствие, - объяснил Авербух. - Затем она почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться в клинику. Никаких серьезных диагнозов. Просто подскочило давление, закружилась голова. Может, это связано с погодой. Может, с тем, что она очень ждала этот сезон — перенервничала. Так или иначе, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Татьяна Анатольевна дома. Она в форме — совсем недавно комментировала фигурное катание. И мы ждем, когда она как можно скорее вернется к нам в строй.

Илья Авербух на съемках девятого сезона шоу «Ледниковый период» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, съемки девятого сезона шоу «Ледниковый период», получившего вывеску «Снова вместе», стартовали 6 октября. Вместо Татьяны Тарасовой временно оценивает номера Елена Чайковская — известнейший тренер по фигурному катанию, педагог и автор книг.