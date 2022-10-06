Госпитализирована заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова

Тренер Татьяна Тарасова госпитализирована. Фото: Михаил МИШИН.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. О госпитализации 75-летней Тарасовой в четверг 6 октября сообщает ТАСС.

Сообщается, что из-за состояния здоровья она пропустила съемки шоу "Ледниковый период".

Напомним, в декабре 2021 года Тарасова также попала в больницу из-за проблем со спиной.

Татьяна Тарасова по праву считается одним из самых авторитетных экспертов в фигурном катании. Она в 28 лет стала заслуженным тренером СССР, став самым молодым обладателем этого титула. Дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова воспитала целую плеяду талантливых учеников, которые завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы. Они восемь раз выигрывали золотые медали на Олимпийских играх.

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