Пропасть между богатыми и бедными в мире выросла катастрофически: К чему это приведет и что делать

К форуму в Давосе приурочили доклад, согласно которому пропасть между богатыми и бедными выросла катастрофически. Фото: Shutterstock

Мир столкнулся сразу с несколькими кризисами. Сначала по нашим кошелькам ударила пандемия, потом присоединился геополитический конфликт, бушуют природные катаклизмы и в дополнение ко всему разворачивается еще и экономический кризис. В такой ситуации множество людей по всему миру стали беднее.

«БОГАТЫЕ ПРИКАРМАНИЛИ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ»

- Десятки миллионов голодают. Сотни миллионов страдают от растущей инфляции и не могут отопить свои дома. Впервые за 25 лет уровень бедности в мире увеличился. В то же время во всех этих многочисленных кризисах есть победители. Самые богатые стали значительно богаче, а корпоративные прибыли достигли рекордно высокого уровня, - констатируют эксперты исследовательской компании Oxfam, которая много лет занимается изучением проблем неравенства.

«Финансовые робингуды» к форуму в Давосе подготовили очередной доклад. И в нем отмечают, что пропасть между богатыми и бедными выросла катастрофически. К примеру, с 2020 года 1% самых богатых людей завладели почти двумя третями всего нового богатства. То есть заработали за эти два года почти в два раза больше денег, чем остальные 99% населения мира.

Эксперты приводят нелицеприятные сравнения. К примеру, пока пищевые и энергетические компании более чем удвоили прибыль в 2022 году, выплатив акционерам $257 млрд дивидендов, более 800 миллионов человек по всему миру в том же году ложились спать голодными.

- Миллиардеры добились огромных успехов во время пандемии. Поток государственных денег, закачанных в экономику богатыми странами, был необходим для поддержки населения, но он также привел и к росту цен на активы. В отсутствие прогрессивного налогообложения сверхбогатые прикарманили беспрецедентные состояния, - констатируют в Oxfam.

Как растет богатство мировых миллиардеров

* Взята сумма капиталов всех участников списка Forbes.

По данным Oxfam.

СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТОВ И ПУЗЫРЬ ДОЛГОВ

А между тем, экономический кризис только начинается. Он может охватить как минимум треть всех стран мира. И больше всего пострадают самые бедные.

- Целые страны находятся на грани банкротства, а выплаты по долгам выходят из-под контроля. Многие также планируют жестокое сокращение расходов. В течение следующих пяти лет три четверти правительств планируют сократить расходы, причем сокращения составят в общей сложности $7,8 трлн, - подсчитали в Oxfam.

Эксперты в сфере неравенства считают, что оно достигло беспрецедентного уровня. При этом, если ничего не менять, неравенство в мире только усилится. А это грозит гуманитарной катастрофой, конфликтами и революциями. «Сливки» снимает лишь небольшая горстка людей. В то время как остальные живут в буквальном смысле от зарплаты до зарплаты.

- Это система, которая продолжает работать действительно очень хорошо для небольшой группы людей на самом верху – преимущественно богатых белых мужчин, проживающих на глобальном севере, - считают в Oxfam.

Эксперты в сфере неравенства считают, что оно достигло беспрецедентного уровня. Фото: Shutterstock

И предлагают простое решение – обложить дополнительными налогами сверхбогатых людей во всех странах. Это позволит высвободить $1,7 трлн каждый год. А полученные деньги можно будет отправить как на поддержку самых бедных, так и на социальные нужды – образование, здравоохранение и т.д.

РАНЬШЕ НАЛОГИ БЫЛИ ВЫСОКИМИ

Эксперты предлагают не изобретать что-то новое, а вернуться к недавнему прошлому. Ставки налогов на богатых еще несколько десятилетий назад были гораздо выше. И это не мешало экономикам многих стран бурно развиваться.

- В Соединенных Штатах максимальная предельная ставка федерального подоходного налога составляла 91% с 1951 по 1963 год. Максимальная ставка налога на наследство составляла 77% до 1975 года. А ставка корпоративного налога в среднем составляла чуть более 50% в 1950-х и 1960-х годах. Аналогичные уровни налогов были и в других богатых странах, - вспоминают исследователи неравенства.

Как меняются прогрессивные налоги на самых богатых в развитых странах мира

По данным ОЭСР.

По их словам, в предыдущие периоды глобального кризиса ставки налогов для самых богатых повышались. Но этого не произошло во время пандемии. Вместо этого 95% стран либо не увеличили, либо даже снизили налоги на богатых людей и корпорации. Да и самые миллиардеры научились находить все возможные налоговые лазейки. В итоге ситуация стала попросту абсурдной.

- Владелец одной из самых крупных компаний в мире Amazon – Джефф Безос – платит всего 1% от доходов в виде налогов. В то время как Абер Кристин, рыночная торговка в Северной Уганде, которая продает рис, муку и сою, получает 80 долларов прибыли в месяц. И платит с этих денег налог по ставке 40%, - говорится в докладе.

В Oxfam считают, что сверхбогатые должны платить как минимум 60% от своих доходов. Причем обложить большими налогами нужно не только прибыль их корпораций, но и имущество. И сделать это должны все страны мира, чтобы у глобальных олигархов не было возможности сбежать в какой-нибудь налоговый рай.

- Доходы, полученные от новой волны прогрессивных налогов, должны быть использованы для построения более справедливого, равноправного и устойчивого будущего для всех нас, - пафосно констатируют в конце своего доклада эксперты.

P.S. Кстати, в России налоги на богатых – одни из самых низких в мире. Что с этим делать в условиях нашего дефицита бюджета? Стоит ли наконец внедрить прогрессивную шкалу, точнее вернуть ее? Об этом – в одном из наших ближайших материалов.

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