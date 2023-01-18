Оскар Кучера объяснил, откуда у его сына американский паспорт

Оскар Кучера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оскар Кучера в интервью Юрию Дудю (признан в России иностранным агентом) рассказал, как его сын Марк получил американский паспорт. По словам телеведущего, его наследник родился в США, хотя изначально он должен был появиться на свет в Москве.

«Роды должны были проходить в Москве, но была середина лета, и мы хотели вывести остальных детей на отдых. Пришлось перенести роды в другую страну. Друг посоветовал лететь в Майами, так как там всё на высшем уровне. Для нас это был идеальный момент. Глупо было бы не сделать сыну американский паспорт», – рассказал Кучера.

По словам телеведущего, его жена Юлия за минувший год дважды предлагала ему покинуть Россию, но оба раза Кучера был против. Его поддержал сын 17-летний Александр. Отец и сын отговорили супругу телеведущего от эмиграции.

В своем интервью Кучера высказался в поддержку СВО, но накануне выхода YouTube-шоу в эфир он начал сомневаться, как именно Юрий Дудь интерпретирует его слова.

«Вышло мое интервью с Дудем. Говорили 4 с половиной часа. Не знаю, что Юра нарежет… Но надеюсь, что смысл сохранит… Было непросто. Напишу, зачем я согласился. Не за деньги. Ни одной копейки я не получил, да и не платит Дудь никому. Потому что помимо либерально настроенных товарищей, которым стыдно, что они русские, должно звучать и иное мнение», - написал Кучера в своем Telegram-канале.

Тем не менее, многие зрители в России осудили телеведущего за это интервью. По их мнению, Кучере вообще не стоило связываться с таким человеком, как Юрий Дудь.

В защиту коллеги высказалась телеведущая Лера Кудрявцева: вместе с Кучерой она вела шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Лера резко осадила критиков и подчеркнула, что Оскар – настоящий патриот:

«Послушав это интервью, понимаю обе стороны. Не хочу писать то, что многие написали. Хочу поддержать Оскара. Ибо свой, ибо наш, ибо патриот», - написала Лера, отметив, что Кучера действительно пытался донести до зрителей свою точку зрения и отстоять позицию людей, которые гордятся тем, что они русские.

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В эфире Радио «Комсомольская правда» журналист Иван Панкин поговорил с актером Оскаром Кучерой.

- Иногда возникает такой момент, когда тебе становится не безразлично. Все же по-разному высказывают свою политическую позицию, кто-то бежит из страны, а кто-то остается. И понимает, что на этой земле жить его детям. У меня их пятеро. Я бежать не хочу. Хотя я и не ура-патриот, - рассказал телеведущий.