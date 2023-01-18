Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
18 января 2023 13:10

У российской участницы "Мисс Вселенная" случился нервный срыв из-за провокаций украинцев

В интервью KP.RU Анна Линникова рассказала о травле и поддержке на конкурсе "Мисс Вселенная", а также о планах на "Мисс Мира"
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Обладательница титула "Мисс Россия 2022" Анна Линникова представила нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

Обладательница титула "Мисс Россия 2022" Анна Линникова представила нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страсти по "Мисс Вселенная" кипят-бурлят и спустя несколько дней после финала. Похоже, мир никак не может смириться с тем, что самой красивой женщиной признали "старую" американку. Над 28-летней представительницей США Р'Бонни Габриэль, которая стала самой старшей победительницей конкурса, поначалу потешались из-за нелепого костюма, а теперь и вовсе требуют лишить титула. Якобы результаты были подтасованы, и члены жюри вовсе неслучайно отдали американке свои голоса: как минимум, один из судей оказался связан с Габриэль рекламными контрактами...

Между тем, "Мисс Россия 2022" Анна Линникова, хоть и не попала в ТОП-16, но пережила на конкурсе даже больший стресс, чем победительница. Ее соцсети атаковали тысячи агрессивно настроенных украинских пользователей, запустивших в адрес нашей участницы не только проклятья, но и чудовищный хештег "мисс геноцид". Да и внутри коллектива атмосфера была прохладной...

Сейчас, когда всё закончилось, Анна отправилась в путешествие по Штатам. Когда мы созвонились, в Москве уже наступила ночь - а в Лас-Вегасе день только начинался.

- Ну, что, Аня, страсти улеглись - теперь наконец можно выдохнуть?

- Ну, как сказать, улеглись. До сих пор на нас - и на меня, и на дирекцию конкурса "Мисс Россия" - льется хейт со стороны украинских СМИ и пользователей соцсетей. Поэтому я не думаю, что всё улеглось. Для меня это всё продолжается.

В дни конкурса при упоминании Ани в соцсетях появился хэштег "мисс геноцид".

В дни конкурса при упоминании Ани в соцсетях появился хэштег "мисс геноцид".

Фото: EAST NEWS

- А почему не баните провокаторов? Можно ведь просто убирать комментарии.

- Абсолютно всех не забанишь. Заблокируешь 10 - прибежит 50. Я просто не могу тратить на это свое время. Пытаюсь игнорировать. Хотя не замечать провокации со стороны дирекции конкурса "Мисс Украина" у меня не получается. Тот хейт, который они льют непосредственно на меня, это ненормально.

- Что за провокации?

- Ну, например, они делали рубрику "Вопрос-ответ". И кто-то спросил: "Как вы относитесь к россиянке на конкурсе?". Ответ был очень некрасивым. Якобы на конкурсе меня всё время надо было жалеть за мою русскость; что русские - это зло; что я бегала за украинкой ради совместной фотографии... Это неправда. Лишь однажды я подошла и вежливо поздоровалась. Она ответила, что не хочет иметь со мной ничего общего, потому что я русская. Ну и больше я к ней никогда не подходила.

Анна Линникова за кулисами конкурса.

Анна Линникова за кулисами конкурса.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Вы читали все эти безумные комментарии на своей странице про "мисс геноцид", про ваше платье? Есть ведь целая теория заговора о вашем наряде. Якобы платье должно было напомнить о временах, когда Россия была империей, и всех устрашить...

- Да, я всё вижу. Первое время я очень переживала. Перед пресс-конференцией на "Мисс Вселенная" у меня даже случился нервный срыв. Несколько раз я плакала, все это видели и понимали, как мне непросто. Но некоторые девушки, например, из Украины, из Швейцарии никаким образом мне не помогали.

Что касается костюма, я в шоке. Никак не ожидала, что это так перевернут. Наш национальный наряд назывался "Корона Российской империи": так мы хотели отдать дань уважения нашей истории, нашим предкам, нашей культуре. Это было царственно, красиво, женственно. А в итоге из-за моего платья раздули целый скандал, а благородный темно-красный цвет обозвали цветом крови...

Платье Анны Линниковой с национальными мотивами для конкурса "Мисс Вселенная". Фото: предоставлено организаторами конкурса/TACC

Платье Анны Линниковой с национальными мотивами для конкурса "Мисс Вселенная". Фото: предоставлено организаторами конкурса/TACC

- Вы сразу понимали, что вас не пропустят в ТОП-16? Или надеялись до последнего?

- Я радикальный оптимист и до конца верю в лучшее. Я даже верила, что на конкурсе нас не будут осуждать по политическим мотивам. Да и поддержка, на самом деле, тоже была колоссальная. Мне писали люди со всего света - из Европы, Мексики, Венесуэлы. Очень многие видели меня в ТОП-16. И даже в зале были люди, которые кричали: "Россия! Россия, вперед!". Увы, не получилось.

- Сейчас вы еще верите, что конкурс вне политики?

- Я думаю, все уже всё поняли. Предвзятое отношение к России, конечно, есть.

- А с кем из девушек подружились? Какие страны оказались к России наиболее лояльны?

- Я очень подружилась с девушкой из Греции, мы много разговаривали. Она обнимала и утешала меня в трудные минуты. Греция, Болгария и Кыргызстан - вот, пожалуй, мой ТОП-3.

Наша красавица с участницами из Филиппин и Таиланда.

Наша красавица с участницами из Филиппин и Таиланда.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Что скажете о победительнице? Чем она выделялась?

- Я с ней знакома. Мы всё хотели сделать совместное фото, но каждый раз то репетиция, то интервью... Так и не успели. Девушка очень достойная. Очень работящая и целеустремленная. Думаю, со своими обязанностями в статусе "Мисс Вселенная" она отлично справится.

- В путешествии по Америке вы сталкиваетесь с неприязнью от простых американцев?

- Наоборот, все очень дружелюбны - подходят, знакомятся, интересуются, как сейчас идут дела в России. Всё максимально позитивно.

Титул «Мисс Вселенная» 2022 года завоевала американка Р’Бонни Габриэл.

Титул «Мисс Вселенная» 2022 года завоевала американка Р’Бонни Габриэл.

Фото: REUTERS

- Ваш следующий большой конкурс - "Мисс Мира". Уже готовитесь?

- Пока мы даже не знаем точных дат, надеюсь, его проведут до начала лета. Нас уже пригласили - осталось только дождаться анонса мероприятия. Глобальных надежд я не питаю, но хочется верить, что конкурсы красоты будут выше политики. Творческим людям надо давать свободу. Вокал, спорт и многие другие сферы жизни не должны зависеть от политических событий.

- Ну и главное - как будете снимать стресс, когда вернетесь в Россию?

- Дома меня дома ждет любимая кошка Хлоя, о которой сейчас заботится вся моя семья. Так что первым делом я обниму кошку, а вторым - пойду и поем русской еды: пельменей и селедки под шубой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нестандартные победительницы конкурсов красоты: темнокожая финка, лысая немка и "жертва пластики" из Украины

Убедитесь своими глазами: красота - это страшная сила (подробности)

Шоу-бизнесИнтересное