У российской участницы "Мисс Вселенная" случился нервный срыв из-за провокаций украинцев

Обладательница титула "Мисс Россия 2022" Анна Линникова представила нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страсти по "Мисс Вселенная" кипят-бурлят и спустя несколько дней после финала. Похоже, мир никак не может смириться с тем, что самой красивой женщиной признали "старую" американку. Над 28-летней представительницей США Р'Бонни Габриэль, которая стала самой старшей победительницей конкурса, поначалу потешались из-за нелепого костюма, а теперь и вовсе требуют лишить титула. Якобы результаты были подтасованы, и члены жюри вовсе неслучайно отдали американке свои голоса: как минимум, один из судей оказался связан с Габриэль рекламными контрактами...

Между тем, "Мисс Россия 2022" Анна Линникова, хоть и не попала в ТОП-16, но пережила на конкурсе даже больший стресс, чем победительница. Ее соцсети атаковали тысячи агрессивно настроенных украинских пользователей, запустивших в адрес нашей участницы не только проклятья, но и чудовищный хештег "мисс геноцид". Да и внутри коллектива атмосфера была прохладной...

Сейчас, когда всё закончилось, Анна отправилась в путешествие по Штатам. Когда мы созвонились, в Москве уже наступила ночь - а в Лас-Вегасе день только начинался.

- Ну, что, Аня, страсти улеглись - теперь наконец можно выдохнуть?

- Ну, как сказать, улеглись. До сих пор на нас - и на меня, и на дирекцию конкурса "Мисс Россия" - льется хейт со стороны украинских СМИ и пользователей соцсетей. Поэтому я не думаю, что всё улеглось. Для меня это всё продолжается.

В дни конкурса при упоминании Ани в соцсетях появился хэштег "мисс геноцид". Фото: EAST NEWS

- А почему не баните провокаторов? Можно ведь просто убирать комментарии.

- Абсолютно всех не забанишь. Заблокируешь 10 - прибежит 50. Я просто не могу тратить на это свое время. Пытаюсь игнорировать. Хотя не замечать провокации со стороны дирекции конкурса "Мисс Украина" у меня не получается. Тот хейт, который они льют непосредственно на меня, это ненормально.

- Что за провокации?

- Ну, например, они делали рубрику "Вопрос-ответ". И кто-то спросил: "Как вы относитесь к россиянке на конкурсе?". Ответ был очень некрасивым. Якобы на конкурсе меня всё время надо было жалеть за мою русскость; что русские - это зло; что я бегала за украинкой ради совместной фотографии... Это неправда. Лишь однажды я подошла и вежливо поздоровалась. Она ответила, что не хочет иметь со мной ничего общего, потому что я русская. Ну и больше я к ней никогда не подходила.

Анна Линникова за кулисами конкурса. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Вы читали все эти безумные комментарии на своей странице про "мисс геноцид", про ваше платье? Есть ведь целая теория заговора о вашем наряде. Якобы платье должно было напомнить о временах, когда Россия была империей, и всех устрашить...

- Да, я всё вижу. Первое время я очень переживала. Перед пресс-конференцией на "Мисс Вселенная" у меня даже случился нервный срыв. Несколько раз я плакала, все это видели и понимали, как мне непросто. Но некоторые девушки, например, из Украины, из Швейцарии никаким образом мне не помогали.

Что касается костюма, я в шоке. Никак не ожидала, что это так перевернут. Наш национальный наряд назывался "Корона Российской империи": так мы хотели отдать дань уважения нашей истории, нашим предкам, нашей культуре. Это было царственно, красиво, женственно. А в итоге из-за моего платья раздули целый скандал, а благородный темно-красный цвет обозвали цветом крови...

Платье Анны Линниковой с национальными мотивами для конкурса "Мисс Вселенная". Фото: предоставлено организаторами конкурса/TACC

- Вы сразу понимали, что вас не пропустят в ТОП-16? Или надеялись до последнего?

- Я радикальный оптимист и до конца верю в лучшее. Я даже верила, что на конкурсе нас не будут осуждать по политическим мотивам. Да и поддержка, на самом деле, тоже была колоссальная. Мне писали люди со всего света - из Европы, Мексики, Венесуэлы. Очень многие видели меня в ТОП-16. И даже в зале были люди, которые кричали: "Россия! Россия, вперед!". Увы, не получилось.

- Сейчас вы еще верите, что конкурс вне политики?

- Я думаю, все уже всё поняли. Предвзятое отношение к России, конечно, есть.

- А с кем из девушек подружились? Какие страны оказались к России наиболее лояльны?

- Я очень подружилась с девушкой из Греции, мы много разговаривали. Она обнимала и утешала меня в трудные минуты. Греция, Болгария и Кыргызстан - вот, пожалуй, мой ТОП-3.

Наша красавица с участницами из Филиппин и Таиланда. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Что скажете о победительнице? Чем она выделялась?

- Я с ней знакома. Мы всё хотели сделать совместное фото, но каждый раз то репетиция, то интервью... Так и не успели. Девушка очень достойная. Очень работящая и целеустремленная. Думаю, со своими обязанностями в статусе "Мисс Вселенная" она отлично справится.

- В путешествии по Америке вы сталкиваетесь с неприязнью от простых американцев?

- Наоборот, все очень дружелюбны - подходят, знакомятся, интересуются, как сейчас идут дела в России. Всё максимально позитивно.

Титул «Мисс Вселенная» 2022 года завоевала американка Р’Бонни Габриэл. Фото: REUTERS

- Ваш следующий большой конкурс - "Мисс Мира". Уже готовитесь?

- Пока мы даже не знаем точных дат, надеюсь, его проведут до начала лета. Нас уже пригласили - осталось только дождаться анонса мероприятия. Глобальных надежд я не питаю, но хочется верить, что конкурсы красоты будут выше политики. Творческим людям надо давать свободу. Вокал, спорт и многие другие сферы жизни не должны зависеть от политических событий.

- Ну и главное - как будете снимать стресс, когда вернетесь в Россию?

- Дома меня дома ждет любимая кошка Хлоя, о которой сейчас заботится вся моя семья. Так что первым делом я обниму кошку, а вторым - пойду и поем русской еды: пельменей и селедки под шубой.

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