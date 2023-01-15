Американская участница ничем не запомнилась, да и возраст для конкурса у нее критичный: в 28 лет, по меркам конкурсов красоты, она уже старовата для победы Фото: REUTERS

Бьюти-битва года окончена: вечером 14 января (по Москве - ранним утром 15-ого) в Новом Орлеане выбрали "Мисс Вселенная 2022". Из восьми десятков красавиц со всего света лучшей, к удивлению экспертов, оказалась представительница США - 28-летняя Р'Бонни Габриэль. Второе место заняла Аманда Дудамель из Венесуэлы, третье - Андреина Мартинез из Доминиканской Республики.

А вот россиянка Анна Линникова не прошла даже в ТОП-16. Да и шансов у нашей девушки в текущем климате, мягко скажем, прохладном для русских, было немного...

Представительница США - Р'Бонни Габриэль. Аманда Дудамель из Венесуэлы, Андреина Мартинез из Доминиканской Республики Фото: REUTERS

БИТКОИН ПРОТИВ ВАФЛИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ НА "МИСС ВСЕЛЕННАЯ 2022"

Грандиозный конкурс проходил в два этапа, причем на финале "зажигали" всего 16 конкурсанток. А вот полуфинал, состоявшийся на пару дней раньше, для всех без исключения девушек стал минутой славы: они дефилировали и в купальниках, и в вечерних нарядах, и в национальных костюмах. Именно последний этап традиционно стал самым любопытным и разошелся в Сети на сотни мемов.

Дело в том, что национальный костюм на "Мисс Вселенная" уже давно трактуют по-своему, кто во что горазд, из-за чего выход для обывателя превращается порой в шоу фриков с буйством цветов, перьев и целыми инженерными конструкциями за спиной. В этом году, например, "Мисс Боливия" вышла на сцену с орлом на голове, "Мисс Каймановы острова" - в образе игуаны, "Мисс Сальвадор" - в костюме биткоина... Нелепо? Зато это лучший способ заявить, что Сальвадор первым признал криптовалюту законным платежным средством.

Hациональный костюм на "Мисс Вселенная" уже давно трактуют по-своему, кто во что горазд Фото: EAST NEWS

Блистали на сцене и племенные вожди, и богини, и супергерои, и кошечки (защита животных по-прежнему в тренде), и даже...голландская вафля. А сами наряды порой были собраны из переработанного мусора или напечатаны на 3D-принтере. Когда же на сцене появилась "Мисс США", публика сходу окрестила ее "внучкой Байдена": заокеанская красавица несла на себе Луну и с трудом передвигала ноги под тяжестью 15-килограммового макета космических тел - так американцы решили напомнить о своём лунном полёте полувековой давности. Тогда зрители и представить не могли, что это походка победительницы...

"Мисс Сальвадор" - в костюме биткоина Фото: REUTERS

ПЛАТЬЕ РАЗДОРА

А вот россиянка эту вакханалию обошла стороной: очаровательная Аня появилась на сцене без всяких нелепых деталей, в "платье императрицы". Но тяжелый бархат в сочетании со стразами и мини, который подчеркнул все достоинства нашей участницы, неожиданно стал объектом ненависти.

- Что она хотела этим сказать? Что у России имперские амбиции?! - взвыли хейтеры со всего света.

Анна Линникова не прошла даже в ТОП-16 Фото: EAST NEWS

Вот и второй, вечерний наряд Линниковой враждебно настроенным зрителям тоже пришелся не по душе. Так, в ярко-красном цвете туалета украинская пропаганда узрела... цвет крови. Страницу Ани в соцсетях атаковали десятки тысяч ненавистников, жаждущих расправы за события на Украине. Почему отвечать за конфликт, да еще и в конкурсе, далеком от политики, должна молодая красивая девушка, никто из них не задумался.

Тем более, что украинская конкурсантка вовсю подливала масла в огонь: о

В финале "Мисс Украина" попросту "слили" Фото: EAST NEWS

бсуждала политику в соцсетях, демонстративно шарахалась от нашей красавицы, а на полуфинале вышла в костюме "воина света" - с ангельскими белыми крыльями и острым мечом. Впрочем, этот жертвенный образ не помог ей выйти даже в ТОП-16: в финале "Мисс Украина" попросту "слили".

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

"Нашу участницу бросили на растерзание"

- Наша Аня держалась достойно, - уверен эксперт в сфере конкурсов красоты Антон Парамонов (который, кстати, в своем прогнозе для KP.RU еще за месяц до конкурса верно определил двоих из трех финалисток - США и Венесуэлу). - В этих тяжелейших условиях она выдержала давление, которое на нее оказывалось не только в соцсетях, но и на площадке. Это только говорят, что "Мисс Вселенная" за мир во всем мире и за равное отношение ко всем. Но в зале почти не было русских, и каждый наш выход сопровождался гробовой тишиной вместо аплодисментов и криков поддержки. А это у любого может выбить почву из-под ног. Получается, нашу участницу просто бросили на растерзание.

Между тем, выбор победительницы у эксперта вызвал недоумение.

"Мисс Вселенная 2022" стала представительница США Р'Бонни Габриэль Фото: REUTERS

- Американская участница ничем не запомнилась, да и возраст для конкурса у нее критичный: в 28 лет, по меркам конкурсов красоты, она уже старовата для победы, - считает Антон Парамонов. - А вот украинку в финале я и не ожидал увидеть. Мы, общаясь с коллегами, между собой называли ее "Мисс фотошоп" - без макияжа и прочего тюнинга девушка выглядит совсем иначе.

Однако, больше всего недовольны итогами "Мисс Вселенная 2022", по мнению эксперта, Филиппины и Индонезия:

- Там традиционно больше всего болельщиков, и вот они сейчас, наверняка, проклинают организаторов, - отмечает наш собеседник.

ДОСЬЕ "КП"

«Мисс Вселенная 2022» Р'Бонни Габриэль, США:

Рост: 170 см

Вес: 52 кг

Параметры: 81 - 61 - 89

1-я "Вице-мисс Вселенная 2022" Аманда Дудамель, Венесуэла. Рост: 179 см

2-я "Вице-мисс Вселенная 2022" Андреина Мартинез, Доминиканская Республика. Рост: 183 см

К слову, самих участниц уже давно не замеряют: параметры 90-60-90, как и требования к росту и весу остались в прошлом. Теперь это считается дурным тоном и ущемлением прав женщин. Мол, главное, чтобы "мисс" выглядела здоровой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Мисс Вселенная 2021" чуть не рухнула со сцены

Победительница прошлого года и до вчерашнего дня самая красивая женщина мира Харнааз Сандху из Индии вышла в финале, чтобы передать победительнице бриллиантовую корону. Однако, во время своей проходки Сандху на огромных каблуках споткнулась и чуть было не рухнула со сцены - лишь в последний момент, неуклюже пошатнувшись, она всё-таки смогла сохранить равновесие. При этом за год с момента коронации девушка прилично располнела, и ее конфуз на фоне стройных финалисток выглядел совсем не изящно.

Победительница прошлого года и до вчерашнего дня самая красивая женщина мира Харнааз Сандху из Индии Фото: EAST NEWS

КСТАТИ

"Вселенские" скандалы

В этом году конкурс вновь не обошёлся без склок и потерь. Так, перед Новым годом от участия со скандалом отстранили конкурсантку из Казахстана Диану Ташимбетову. Девушка уверяла, что национальные организаторы бросили её без финансирования и поддержки, те в ответ настаивали, что им не хватило времени на подготовку к шоу. В результате публичной разборки Диану даже лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан 2022".

А в фанатских пабликах перемалывали косточки участнице из Испании: незадолго до финала всплыли фото её гулянок в Дубае, где девушка дымит сигаретами на камеру и демонстрирует неприличные жесты. Однако, вопреки прогнозам, это не помешало испанской королеве красоты войти в число 16-ти полуфиналисток.

B фанатских пабликах перемалывали косточки участнице из Испании Фото: REUTERS

Еще две участницы конкурса выбыли по болезни: у представительниц Норвегии и Латвии диагностировали коронавирус.