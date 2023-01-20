VK Знакомства устроят свидание пользователей с JONY и Мари Краймбрери на катке ВДНХ

Пользователи дейтинг-сервиса VK Знакомства получат возможность провести свидание со звездой — JONY или Мари Краймбрери. Для этого артисты разместили в приложении свои анкеты.

Претендентам на свидание нужно найти анкету артиста в VK Знакомствах и выполнить несложные задания: например, ответить на несколько вопросов о творчестве и жизни звёзд. В начале февраля знаменитости лично нажмут на кнопку рандомайзера и определят двух счастливчиков, которые пойдут на свидание: победитель — с Мари Краймбрери, победительница — с JONY. Во время встречи тренер по фигурному катанию даст каждой паре небольшой мастер-класс на катке ВДНХ. Кроме того, победители смогут пообщаться с кумирами наедине.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте:

«Ежемесячно более 2 миллионов человек пользуются VK Знакомствами. Самые разные люди выбирают наш дейтинг-сервис, чтобы общаться: от белых воротничков до представителей шоу-бизнеса. Мы уже все привыкли к онлайн-знакомствам, но я верю, что только общение помогает выстроить более осознанные отношения — как романтические, так и дружеские. Реальная встреча на красивом праздничном катке ВДНХ с атмосферными огнями и музыкой может быть вдохновением на зимние свидания не только в чатах, но и в реальной жизни».

Карточки артистов JONY и Мари Краймбрери появятся в VK Знакомствах 18 января и будут доступны до 5 февраля 2023 года. К участию приглашаются пользователи из Москвы и Московской области, а также гости столицы.