Три четверти россиян признались, что ни разу в жизни не окунались в прорубь на Крещение

18 января православные отмечают Крещенский сочельник. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

18 января православные отмечают Крещенский сочельник. А в ночь на 19 января жители России по традиции идут купаться в иорданях - освященных купелях при храмах или в прорубях. Сайт KP.RU решил узнать, а много ли у нас в стране таких смельчаков, которые готовы при любой погоде окунуться в купель.

Как оказалось, две трети опрошенных ни разу в жизни не принимали участие в крещенских купаниях. 47% из них признались, что так сильно боятся мороза, что ни за что не согласятся окунуться в прорубь зимой. А еще 28% добавили, что может быть они бы и хотели практиковать моржевание, но не могут по состоянию здоровья.

«Нет, и не собираюсь», - признается один из участников опроса.

«Могу только в ванну 19 января нырнуть», - шутит другая.

«Грехи «смываются» в церкви на исповеди, а окунаться в прорубь на праздник Крещения Богоявления — русская благочестивая традиция, не имеющая сакраментального значения, и Церковь никого не обязывает строго ее соблюдать», - напоминает третий.

«У меня папа купался. И сестренка однажды. А я боюсь», - рассказывает еще одна участница опроса.

А вот остальная четверть населения заявила, что знает о Крещенских купания не понаслышке. Кто-то успел за свою жизнь окунуться только однажды, а для кого-то – это традиция.

Так, 7% опрошенных говорят, что один раз собрались с мужеством и окунулись в купель, но больше этот подвиг повторить не смогут. А вот 5% добавили, что также искупались только однажды, но хотят повторить это еще раз. Может быть, даже пойдут нырять сегодня.

10% участников исследования рассказали, что окунались в прорубь несколько раз. Эти люди участвуют в Крещенских купаниях не каждый год, но когда позволяет самочувствие и моральное состояние, они идут.

«Мой отец моржом был. 80 лет прожил», - приводит пример участник опроса.

«А я сам всю зиму в проруби купаюсь», - говорит другой.

Оставшиеся 3% опрошенных рассказали, что для них Крещенские купания – особая нерушимая традиция. Они отправляются окунуться в прорубь каждый год и планируют поступать так и в будущем.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 9,9 тысячи человек.

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