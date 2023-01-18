Произошедшее на шоу "Поле чудес" обескуражило россиян

На Камчатке обиделись на Леонида Якубовича за шутку на "Поле чудес" про чукчу-идиота. Фото: Кадр "Поля чудес"

Леонид Якубович спровоцировал скандал и волну общественного негодования. Дело в том, что в эфире шоу "Поле Чудес" телеведущий неосторожно пошутил над гостями программы.

Россияне требуют наказать Леонида Якубовича. Зрителей "Поля чудес" возмутили высказывания телеведущего про Камчатку. Именно о жителях этого региона, по мнению публики, неудачно пошутил шоумен.

Скандал разгорелся из-за подарков, которые Якубовичу вручила директор ительменского фольклорного ансамбля Лидия Кручинина. Артистка прибыла с Камчатки и привезла с собой национальную шапку малахай и бусы из корюшки.

Ведущий оценил презенты: "Это ж надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь".

Гости и зрители, находившиеся в студии, расхохотались. Зато представители Камчатки всерьез обиделись на звезду. "Мало того, что чукчи никакого отношения к Камчатке не имеют, но уж точно не заслуживают звание «идиотов»", - отметили они.

Впрочем, Якубович никакой вины за собой не видит. Он не стал оправдываться.

Да и Кручинина оказалась не в обиде на ведущего Первого канала. Она восприняла его слова исключительно как шутку.

"С наших сторон были только шутки, а их понимает каждый по-своему. Мы - ительмены - очень веселый, добрый народ. Часто смеемся над собой. Так и живем. Надо быть добрее друг к другу", - обратилась артистка к обиженным и оскорбленным.