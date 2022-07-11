Cлучившееся на "Поле чудес" обескуражило народ

Леонид Якубович на "Поле чудес" Фото: Первый канал

Свежий выпуск капитал-шоу "Поле чудес" потряс россиян. Программа хоть и выходит на экраны более 30 лет, но телезрители, порой, поражаются происходящему в студии. Не скрывает своих эмоций и бессменный ведущий проекта Леонид Якубович.

В свежем выпуске капитал-шоу "Поле чудес", увидевшем свет 8 июля, один из участников щедро одарил Леонида Якубовича. Тракторист из глубинки приволок в студию несколько мешков муки, картину-оберег, стог сена и мешок зерна.

Тракторист из глубинки расщедрился для Якубовича

Все это добро ему помогли дотащить охранники. "Чем богаты, тем и рады", - сказал участник опешевшему Якубовичу.

Случившееся на передаче обескуражило народ. В итоге свежий выпуск шоу активно обсуждают который день. Россияне спорят, куда после съемок дели дары тракториста.

Не секрет, что предметы народного творчества отдают в музей "Поля чудес". Когда-то под музей был выделен целый павильон на ВДНХ, однако теперь все презенты от гостей хранятся в телецентре "Останкино".

Что касается продуктов питания и угощений, которые оказываются на площадке, то после съемок их обычно выкладывают на специальный стол для зрителей из массовки. Гости шоу потом с радостью отведывают вкусности.