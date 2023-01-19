Билайн запустил выгодную подписку на VK Музыку

Абоненты билайна могут оформить подписку на VK Музыку по сниженной цене. До 20 февраля действует акционное предложение с оплатой сервиса — 99 рублей в месяц. За эту цену пользователям будут доступны миллионы треков, персональные рекомендации и эксклюзивные альбомы.

Подключив сервис, музыку можно будет слушать когда угодно и где угодно. Любимые треки будут доступны при заблокированном экране, даже если нет доступа к интернету, и, что не менее важно, — никакой рекламы.

Подписка оформляется в мобильном приложении оператора. Оплата будет списываться с мобильного счета.

Акционное предложение действует в течение 90 дней с момента оформления подписки. После окончания этого периода стоимость будет 159 рублей в месяц.

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