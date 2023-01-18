Японский журналист Накамура заявил, что российская экономика выстояла перед западными санкциями

В Японии предостерегли от подхода к России с западными мерками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японский журналист Ватару Накамура назвал менталитет россиян одной из причин того, что экономика России выстояла перед лицом западных санкций. Об этом он написал в статье, опубликованной на портале Yahoo News Japan.

Накамура отметил, что российская экономика продемонстрировала «удивительную стойкость». В частности, МВФ пересмотрел прогноз экономического роста для РФ в сторону повышения в октябрьском обзоре. Также Россия не столкнулась с повышением уровня безработицы.

Факторами, поддерживающими стабильность российской экономики, Накамура назвал также продовольственное самообеспечение, экспорт энергоносителей, торговлю с Индией и Китаем.

Журналист отметил, что большинство россиян назвали западные санкции «ничтожными» и подчеркнул, что оценивать Россию по западным меркам является ошибочным подходом.

Напомним, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против России. Он будет направлен на то, чтобы покончить с обходами ограничений, уточнила председатель ЕК.

Тем временем Владимир Путин спрогнозировал сенсационное падение инфляции до 5%. И вот почему.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем за 2022 год увеличился на треть.

Также сообщалось, что доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли в 2022 году выросли на 28%.