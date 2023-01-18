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Звезды18 января 2023 20:10

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта отрекся от родителей

Ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта тайно сменил имя
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Актриса Анджелина Джоли с детьми.

Актриса Анджелина Джоли с детьми.

Фото: REUTERS

Анджелина Джоли и Брэд Питт будучи в браке усыновили и удочерили троих детей. Все они выросли яркими личностями. Средний наследник актеров, как выяснилось, занимается творчеством.

Анджелина Джоли и Брэд Питт в начале 2000-х взяли из вьетнамского сиротского приюта Пакса Тьена. Парень с детства любит музыку. При этом он - самый тихий из детей звезд. По окончании колледжа он даже не пошел на свой выпускной.

А недавно стало известно, что Пакс нашел свое призвание, причем вовсе не в музыке. Тьен стал художником. Он успел завоевать признание благодаря своим работам. Его картины неплохо продаются и благожелательно оцениваются критиками.

Пакс работает в смешанной технике. Начинающий художник использует цифровой и традиционный формат написания картин. Также, по данным издания Page Six, сын Джоли и Питта любит абстракции.

В ближайшее время в галерее Тель-Авива состоится выставка картин звездного наследника. Работает он не под своим именем. Молодой человек скрывается под псевдонимом Embtto. Пакс решил отказаться от звездных родителей, чтобы не пиариться за их счет.

Шоу-бизнесИнтересноеАнджелина Джоли и Брэд Питт: досье KP.RU