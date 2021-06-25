Легла под нож хирурга: Анджелина Джоли впала в отчаяние после тяжелой операции дочери

Актриса Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджелина Джоли откровенно рассказала о последствиях тяжелой операции, которую сделали ее дочке. Бывшая жена Брэда Питта находится в отчаянии из-за девочки.

Анджелина Джоли призналась, что ее 16-летняя дочь Захара перенесла тяжелую операцию. Сейчас темнокожему ребенку требуется длительная реабилитация, пишет Time Magazine. Бывшая жена Брэда Питта рассказала, что врачи не учитывают цвет кожи пациента при проявлении аллергии.

"У меня есть дети разного происхождения, и я знаю, когда у всех появлялась сыпь, она выглядела совершенно по-разному в зависимости от цвета их кожи. Но всякий раз, когда я смотрела медицинские источники, ориентиром всегда была белая кожа. Недавно Захара, которую я удочерила в Эфиопии, перенесла операцию. После этого медсестра посоветовала мне позвонить им, если ее кожа «станет розовой»", - поведала голливудская знаменитость.

При этом Энджи не поняла, почему цвет кожи ее ребенка назвали розовым. "Что значит розовой? Я просто в отчаянии", - призналась 46-летняя Анджелина.

Анджелина Джоли c дочкой Захарой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Она не рассказала, почему ее дочери пришлось лечь под нож хирурга. Однако уже не в первый раз за последнее время ее детям требуется помощь медиков. Так, например, ранее 15-летней дочке звезды Шайло прооперировали ногу. Из-за травмы девочке пришлось передвигаться на костылях.

Бывшая жена Питта добавила, что ее дети поддерживали друг друга в непростой период. "Шайло училась всему у медсестер вместе со старшей сестрой, а потом им ассистировала. Я с радостью наблюдала за тем, как они искренне любят друг друга. Я также видела страх и храбрость на их лицах. Все мы сталкивались с моментами беспомощности, когда единственное, что мы можем сделать, - закрыть глаза и глубоко вздохнуть", - делилась звезда.

Напомним, у Анджелины Джоли у трое биологических детей от Брэда Питта - 15-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивиан, а также трое приемных детей - 19-летний Мэддокс и 17-летний Пакс из Камбоджи, 16-летняя Захара из Эфиопии.