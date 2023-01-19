Золото скифов в Сибири: Российские археологи нашли загадочные артефакты древней цивилизации

Были найдены пять древних курганов - захоронений, которым больше двух тысяч лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские археологи рассказали об удивительном открытии, сделанном во время раскопок в Новосибирской области. Там нашли пять древних курганов - захоронений, которым больше двух тысяч лет (V - III века до н.э.). А в них - золото, украшения и скульптуры. По которым без сомнений ясно: скифские! Впрочем, к скифам мы еще вернемся.

Курганы уникальны тем, что за много веков их не разграбили. Как это случилось со многими богатыми скифскими курганами на Дону и в Крыму.

- Нам фантастически повезло. Можно сказать, впервые в практике раскопок таких курганов, а их на территории Западной Сибири раскопано довольно много, было обнаружено пять непотревоженных захоронений. Это редкая удача, здесь были найдены замечательные совершенно предметы, в том числе из бронзы и из золота, - поделился радостью академик РАН, заведующий отделом Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Вячеслав Молодин.

Сибирячки за несколько веков до нашей эры назад носили гривны (массивные украшения на шее) и смотрелись в зеркала из бронзы. Но если драгоценности больше впечатляют нас, обывателей, то археологов заинтриговала скульптура кабана:

- Совершенно замечательная скульптурка кабана костяная, ее назначение не вполне понятно, но такие же фигурки, из золота, правда, встречены в скифских захоронениях на западе. Так что это отголоски этой западной цивилизации, которую удалось нам обнаружить в Барабинской лесостепи, - продолжает Вячеслав Молодин.

Курганы Усть-Тартасского могильника расположены в Венгеровском районе Новосибирской области - это недалеко от границы с Казахстаном. Запад в данном случае - Европейская часть России. А точнее, ее юг: степи Придонья и Причерноморья, Крым, Северный Кавказ. Именно эти места ассоциируются со скифами - древними кочевниками, их курганами и легендарным золотом скифов. В науке именно их называют «классическими скифами».

Однако и в Сибири скифские находки абсолютно не случайны. Палеогенетики (специалисты, исследующие древние ДНК) давно доказали общее происхождение кочевников южной Сибири I тысячелетия до нашей эры и скифов Причерноморья. Скифские племена жили на огромный территории - от Китая и Горного Алтая, Тувы и Красноярского края, Хакасии и Новосибирской области до Крыма и донских степей. Их относят к разным археологическим культурами (тагарской и пазырыкской, к примеру, если речь идёт южной Сибири). Объединяют скифов не только гены. Культура тоже общая. Для всех характерен узнаваемый «звериный стиль» в искусстве, одинаковое оружие и снаряжение для коней.

Собственно, и родина скифов, по мнению современных учёных - не берег Чёрного морч, а юг Сибири. Иногда даже используют термин «скифско-сибирский мир».

Удивительно ли то, что новосибирские курганы до сих пор не были известны ученым? Нет. В России еще очень много археологических памятников, ждущих своих первооткрывателей. Даже в тех местах местах, где раскопки ведутся десятилетиями, вроде Новгорода и Суздаля. А уж тем более в Сибири с ее огромными и часто мало доступными пространствами.

Многие археологические открытия последних лет сделаны во время так называемых спасательных раскопок: когда перед строительством автотрассы или жилого комплекса в обязательном порядке сначала исследуют, а нет ли на месте будущей стройки памятников. Часто выясняется, что есть.

Недавно, например, при расширении кладбища в Красноярске нашли курган, относящийся к тагарской культуре III - II веков до нашей эры, с множеством керамических и бронзовых предметов. Историки местного университета говорят, что подобных находок не было больше 60 лет! В Крыму в 2022 году перед строительством автодороги около Симферополя учёные Института археологии РАН раскопали 35 курганов. С золотом скифов!