США хотят помочь Украине атаковать Крым

Среди вариантов, которые США обсуждают с Украиной, атаки как по территории полуострова, так и по знаковой для России точке – Крымскому мосту. Фото: REUTERS

Американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Байдена начали сообщать, что Вашингтон обсуждает необходимость поставок Киеву вооружений, с помощью которых Украина сможет ударить по российскому Крыму, при этом прекрасно понимая, что это выльется в серьезное обострение конфликта.

Силы в американском истеблишменте, продвигающие подобный сценарий, уверены в том, что потеря Крыма будет крайне болезненным для России и позволит команде Зеленского значительно укрепить свои позиции за столом будущих переговоров. При этом благоразумные опасения жесткого ответа Кремля в виде удара тактическим ядерным оружием постепенно ослабевают и отходят на задний план. Подобное развитие сценария рассматривается как очень маловероятное.

Среди вариантов, которые США обсуждают с Украиной, атаки как по территории полуострова, так и по знаковой для России точке – Крымскому мосту. Основной же целью Киева называется максимальное ослабление российских войск, дислоцированных в Крыму.

Накануне в Госдепе заявили, что США предоставляют Украине право самостоятельно принимать решение относительно целей использования предоставляемого ей оружия в соответствии с «соображениями безопасности».