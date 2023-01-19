Администрация Байдена рассматривает помощь Украине в атаке на Крым. Фото: REUTERS

Официальный Вашингтон склоняется к предоставлению ВСУ возможности наносить удары по территории Крыма. Об этом пишет в среду 18 января издание The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что администрация Байдена готова пойти на повышение риска эскалации, предоставив Украине «средства для нанесения ударов по Крыму». США рассчитывают таким образом «усилить позицию Киева на любых будущих переговорах» с Россией, подчеркивает издание, отметив, что в то же время администрация президента США не считает возможным переход Крыма под контроль Киева путем военного захвата полуострова.

Ранее итальянский эксперт предупредил, что планы президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма могут обернуться тотальной мировой войной.

Напомним, американский президент Джо Байден подает сигналы своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией.

Также сообщалось, что помощник Байдена предложил Зеленскому подумать о «реалистичных» позициях на переговорах с РФ.