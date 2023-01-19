Безопасность Крещенских купаний в России обеспечивают более 10 тысяч спасателей

Спасатели МЧС обеспечили безопасность на крещенских мероприятиях.

В среду, 18-го - вечером, с первой звездой (примерно в 21 час местного времени), во всех Православных Храмах страны начались богослужения, посвящённые Крещению Господнему. (Этот большой праздник называют еще Богоявлением.)

Затем последовали Крещенские купания в иорданах (в прорубях), которые продолжаются и в четверг, 19-го января.

В преддверии праздника подразделения МЧС России были переведены в режим повышенной готовности.

«Для обеспечения безопасности крещенских мероприятий привлечено 10 660 спасателей и 1 799 единиц техники, включая плавсредства и суда на воздушной подушке». - сообщил глава МЧС, генерал-лейтенант Александр Куренков.

«Главное – это обеспечение безопасности верующих при совершении обряда купания, - заметил также министр. - Спасатели, а также сотрудники других экстренных служб (в частности, медики. - А.Г.) несут дежурство в местах купания с целью недопущения происшествий. В 2023 году открыто свыше 3,3 тысячи мест купаний, это почти на три сотни больше по сравнению с прошлым годом. На особый контроль были взяты водоемы с местами несанкционированного купания, где проводились патрулирования - для выявления и пресечения таких действий. Благодаря этому происшествий в ночь Крещения Господня допущено не было».

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе чрезвычайного ведомства (дежурный Дмитрий Порецков), накануне православного праздника инспекторами ГИМС (госинспекция по использованию маломерных судов), сотрудниками надзорных органов «проведена дополнительная профилактическая работа».

«Все санкционированные купели оборудованы специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, пунктами с горячим чаем».

А так как Крещенские купания продолжатся и сегодня, в прежнем релизе работает и чрезвычайное ведомство.

Пресс-служба предоставила также и видеоматериалы из разных регионов России - предлагаем их вашему вниманию.

А всех, кто отмечает Крещение Господне - с праздником!