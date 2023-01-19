Москвичи отмечают Крещение Господне

Москвичи окунаются в купели и проруби на Крещение Господне.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Православные верующие отмечают праздник Крещения Господня. В ночь на 19 января москвичи, придерживающиеся православных традиций, купаются в освященных купелях при храмах (их называют иорданями) и в оборудованных в природных водоемах прорубях.
Обряд крещенского купания проходят и те, кто делает это уже не первый год, и те, для кого это первый подобный опыт.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Согласно Евангелию именно в этот день пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. В тот момент отверзлись небеса, и явил Бог свой Свет миру. Поэтому Крещение Господне также называют праздник Светов. Еще одно название этого праздника – Богоявление.
В Москве оборудовано более сорока мест для проведения обряда крещенского купания.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Подробнее о том, как лучше всего провести этот день, каковы история и традиции праздника, всякая ли вода становится святой и как правильно окунаться в купель, читайте здесь на KP.RU.
Окунуться в ледяную воду можно в оборудованных при храмах купелях или в прорубях в естественных водоемах.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Москве накануне праздника префектуры и управы подготовили 46 площадок в десяти округах. Сайт KP.RU рассказывает, как жители столицы совершают обряд крещенского купания.
Москвичи уже вовсю окунаются в купели на Борисовских прудах и на пруду Зеленка в районе Нахимовского проспекта. Многолюдно также вокруг купели в столичном Измайловском кремле, около полуночи купания там были в самом разгаре.
Окунаются и те, кто каждый год участвует в крещенском обряде, и те, для кого это первый подобный опыт.
Около каждой проруби дежурят медики и спасатели, за порядком следят сотрудники полиции. Около купелей устроены настилы, оборудованы раздевалки. Есть пункты, где можно обогреться, выпить горячего чаю и даже что-нибудь перекусить. Полностью список мест, оборудованных в Москве для крещенских купаний, здесь на KP.RU.