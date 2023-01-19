Пропавшие из эфира Иван Ургант и Владимир Познер всплыли на Кипре

Несколько лет назад Иван Ургант и Владимир Познер сняли несколько совместных фильмов о путешествиях для Первого канала.

Ни «Вечернего Урганта», ни вечернего «Познера» в эфире Первого канала давно нет. Проекты не закрывали, но и пауза уже слишком красноречивая. Говорящая обо всем.

Понятное дело, что Иван как ответственный отец семейства продолжает искать способы заработать. Съемок в кино — нет. Зато работу конферансье — прямая специализация Урганта — никто не отменял. Вот и появляется шоумен то на одной частной вечеринке, то на другой.

Владимир Владимирович тоже времени зря не теряет. Несколько дней назад его сняли на творческой встрече в Лос-Анджелесе, во время которой он исполнял Summertime Гершвина, а Леонид Ярмольник созерцал рядом, подпирая стенку плечом.

А накануне афишу со знакомой фамилией разглядели русскоязычные жители Лимассола. Они обратили внимание, что в кипрском городе вскоре должен провести творческий вечер Иван Ургант. Да не один, а со старым товарищем — Владимиром Познером, который давно катается с Иваном по городам и весям, и точно также сейчас находится без эфиров.

— Встреча с Владимиром Познером и Иваном Ургантом — это уникальная возможность напрямую пообщаться с яркими интеллектуалами настоящего времени и услышать их размышления и откровения, — говорится в анонсе мероприятия. — Дресс-код — smart casual.

Дату выступления безработные ведущие назначили символическую — 23 февраля. День защитника Отечества. Даже интересно, о чем можно будет пошутить в этот день. Узнать это, к слову, можно совсем недорого. Цена на билеты на встречу с яркими интеллектуалами стартует от 49 евро (чуть больше 3600 рублей) и финиширует на отметке в 349 евро (26 тысяч рублей).