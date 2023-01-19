"У вас ус отклеился": как выглядят без бороды Шуфутинский, Тимати и Овечкин

Тимати лишился растительности на лице. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Когда нейросеть узнала о существовании знаменитостей, знаменитости вздрогнули: это ж надо так вольно обращаться с их несравненной внешностью! Худышек - полнить, толстушек - стройнить, а любителям пластических операций - возвращать натуральные брыли, морщины и мешки под глазами.

Все эти беспощадные фотоэксперименты сайт KP.RU уже проводил. А теперь искусственный интеллект и рука дизайнера добрались до прославленных усачей и бородачей, лишив их предмета гордости и оставив барберов без работы. Спокойствие: на реальный уровень безработицы наши фантазии никак не повлияли.

ТИМАТИ

Где вы видели рэперов без татушек, цепей и брутальной бороды? Тем более, что у Тимати для ухода за растительностью есть собственный барбершоп, где баки ему выверяют до миллиметра. "Я подписал контракт с Black Star, а не с Gilette, ведь лучше бороды для мужчины нет", - зачитал рэпер много лет назад и с тех пор себе не изменял. Теперь мы знаем, почему: с чистым лицом гангстер отечественного шоу-бизнеса превратился бы в обычного круглощекого пухляша.

ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ

Леонид Якубович. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

За три десятилетия, что Леонид Аркадьевич появляется на экране пятничным вечером, пушистые усы телеведущего стали его визитной карточкой. А еще - обязательным условием контракта. Мол, усатый добряк так полюбился зрителям, что менять внешность Якубовичу категорически запрещено. Но звезда тоже человек, ему, может, давно охота избавиться от щетки под носом? Пусть даже ценой фирменного лукавства, которое артист потерял вместе с растительностью...

ФИЛИПП КИРКОРОВ

Филипп Киркоров. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Поп-король, смирившийся со своей благородной сединой, категорически отказывается стареть лицом: прибегает к пластике и макияжу, а в его бороде - ни одного серебряного волоска. Нелюбовь Филиппа к бритвенному станку, похоже, объясняется просто: борода - отличный камуфляж для второго подбородка и широкого овала лица. Мужчины, как же вам повезло!

ИЛЬЯ АВЕРБУХ

Илья Авербух. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Демиург "Ледникового периода", которого легкомысленный Даня Милохин называл "взрослым бородатым дядей", уже и сам не представляет себя гладковыбритым. Хотя в свое время борода спортсмена стала настоящей революцией в фигурном катании, где хорошим тоном считались румяные щеки и полное отсутствие щетины. Авербух "зарос" специально, чтобы выглядеть старше. Но в 49, да к тому же, при молодой жене ("папина дочка" Лиза Арзамасова) не грех и омолодиться. Пара кликов - и минус десяток лет.

МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ

Михаил Шуфутинский. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Сбрить бороду Михаила Захаровича - всё равно, что забрать у него "Третье сентября". Но уж больно любопытно нашей нейросети увидеть "обнуленного" Шуфутинского, который словно родился уже бородатым. Говорят, однажды певец проиграл спор и должен был побриться, однако, пожертвовал своим словом ради привычного образа. Похоже, шансонье знал, что делает: лысый череп идет ему куда больше, чем щеки, которые, как выяснилось, плавно перетекаю в шею. Срочно отматываем назад!

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН

Александр Овечкин. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Александр Великий, как прозвали его хоккейные болельщики, устрашает противника не только клюшкой. Лохматая борода, выбитые зубы - сложно представить, что чувствует вратарь, когда на него несется российский нападающий "Вашингтона". А таким скромным симпатягой мог бы стать Овечкин, если бы пользовался станком. Вот только это уже не наш Ови, а, скорее, менеджер месяца на доске почета автосалона...

ВЛАДИМИР МАШКОВ

Владимир Машков. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

За последние годы актер возглавил театр Олега Табакова, почти перестал сниматься в кино и... сросся с бородой: мол, наконец-то он может позволить себе такую роскошь взамен бесконечных экспериментов для ролей. Иней на щеках Машкова напоминает: в этом году артисту исполнится 60. А без инея - всего 45! Но очками на всякий случай искусственный интеллект все-таки подстраховался.