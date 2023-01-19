Разведчик раскрыл правду про опасность личных авто и смартфонов у солдат на передовой: "Телефон будет прибит гвоздем к дереву"

Разведчик «Лис» показывает трофейный автомат с «Азовстали» Фото: Дмитрий СТЕШИН

«ЗАТЯГИВАНИЕ ГАЕК»

В интернете и телеграм-каналах начался настоящий шторм – появились слухи, что в зоне спецоперации собрались «затягивать гайки». Начнут с запрета гражданских автомобилей в войсках, потом будут изымать смартфоны и планшеты и, наконец, начнут брить бороды. Волна возмущения поднялась такой силы, что даже и.о. главы ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением, мол лично запрашивал комендатуру, но никаких распоряжений они пока не получали.

Но слухи становились все конкретнее, уже появились люди, «лично видевшие» распоряжения о постановке гражданских машин на армейский учет, с номерами черного цвета. Каюсь, я присоединился к волне «народного гнева». Мне было непонятно следующее. На передовой реальный дефицит транспорта. У моих друзей-снайперов подход к позициям 7 километров. Столько же обратно, причем, как правило, с залеганием и пережиданием обстрелов. А ребята несут на себе трехметровую винтовку, боекомплект, воду, еду, метеостанцию, бинокли-дальномеры, тепловизоры... Все в броне и касках. Ходил с ними, знаю, как язык висит на плече. Летом снайперы скинулись и купили себе «жигуленок». И что, теперь на нем будет кататься Родина, а они опять пешком? Просто у воюющих людей есть реальные опасения, что они больше не увидят купленных ими или принятых от волонтеров машин, если их возьмут на баланс части.

Дальше – запрет смартфонов на передовой. Простите, а как без них использовать, например, квадрокоптеры?

Неуставные бороды на этом фоне смотрелись уже вторично. Бороды пережить можно.

Я написал гневный пост об этом в телеграмм и тут же получил ответ от разведчика батальона «Восток» с позывным «Лис»:

«Дима, привет! Вы там погнали волну про бороды, телефоны, авто и генералов, которые прессуют по уставу «бедных солдатиков». Дим, вы не правы. Я могу все по полкам разложить. Обоснованно и без прикрас. А так, получается, что права только одна сторона, которую приводят в чувство. Завтра еще буду в Донецке, потом уезжаю на передок».

«МАХНОВЦЫ» НА ЖИГУЛЯХ

С «Лисом» я познакомился еще во время штурма «Азовстали». Знаю, как воевало его разведподразделение, знаю, как он планировал безупречно-точные операции и сам в них всегда участвовал. Знаю, что он разведчик по профильному образованию, получал его еще до войны, в Киеве, видел Ирак и Афганистан, но с первых дней «русской весны» был на нашей стороне. Его мнение стоит дорого. Мы засели в одной из донецких кафешек за литром кофе с молоком. Я предложил:

- Давай начнем с машин. Я в своем «посте праведного гнева» привел пример со снайперами.

«Лис» согласился:

- Давай, прямо с конкретного примера начну. ПВД - Пункт временной дислокации в прифронтовом поселке. Стоит рота, условно 100 человек. Каждому солдату хочется съездить в магазин, к знакомой барышне и каждый, подчеркну, не хочет покидать «зону комфорта». Сколько сейчас стоят «жигули»? А зарплата?

- Примерно 100 тысяч за старую, но еще живую машину, а зарплата - под 150 тысяч и больше.

- Ну вот и накупили тридцать «жигулей». А куда теперь ставить штатную технику и как ее маскировать, если перед ПВД теперь «парковка у супермаркета»? Второй момент – дисциплина. ПВД это не база, где есть шлагбаум и контроль. Поэтому солдатик в любой момент садится на свою машину и едет туда, куда считает нужным. В поселке запрещена продажа алкоголя, но солдатика это теперь не пугает…

«Лис» тяжело вздыхает. Я тоже вздыхаю.

- А как колонны ходят теперь из-за этих машин? – спрашивает сам себя «Лис». - Бывает колонна стоит, потому что драный «жигуль» сломался, а солдатик его бросить не может, потому что за свои покупал. Ты понимаешь, что значит стоящая колонна и чем это может кончится? И еще один важный момент. Ребята, вы представляете армию России, не надо вести себя как стадо махновцев! Запрет на личный автотранспорт в зоне боевых действий это еще и страховка от мародерства.

Последнее слово «Лис» произносит с нажимом и по слогам.

- Хорошо, а как быть с пикапами и джипами, которые волонтеры покупают для подразделений?

- Они оформляются на конкретного человека, чтобы в случае утраты можно было ее снять с номеров. И человек оставляет ее под своей задницей – «Мое! Мне прислали!». В итоге, эти пикапы не служат, а катаются. Транспорта в подразделении твоих снайперов нет, а машин туча. Выход один – постановка на черные армейские номера, легализация.

Бывший хозяин навесил на автомат все, что смог купить в интернете и автомат стал весить 6 кило. Как с ним воевать, «Лис» не понимает. Но красиво. Фото: Дмитрий СТЕШИН

СТИЛЬ «БОМЖ С ТЕПЛОТРАССЫ»

Украшает ли бойца борода?

- Моя – украшает, - говорит мне «Лис».

У него всегда аккуратно-подстриженная борода-«эспаньолка». Всегда, что под Угледаром, что под Мариуполем. «Лис» развивает свою мысль:

- Я на своем офицерском удостоверении с бородой, какие вопросы? Думаю, речь идет о внешнем виде в целом. Есть же персонажи – жил на теплотрассе, мобилизовали. Борода по пояс, косички заплетает и кольца, как викинг. Ты мойся просто, к тебе не будет вопросов! Вот я завтра в окоп залезу. По прогнозу плюсовая температура. Ты представляешь, на что я буду похож через час? Но я же переоденусь после окопа! «Лис» рассказывает про две крайности на передовой:

- Первая, это стиль «бомж», вторая – «креатив». Ладно, в окопе тебе никто ничего не скажет. Но, если ты на «оттяжке» идешь по городу с нашивой «Отряд Боба Марли»... – саркастически замечает «Лис». - Я же видел, в Волновахе, как Военная полиция на таких реагирует. На первый раз просто делает замечание. Если не понял – извини!

- Боец был в неуставной форме?

- Нет, такого нет. У нас половина армии в уставном «пикселе», половина в уставном «мультикаме». Кто-то носит камуфляж «мох», вот как я. Начальство входит в положение, потому что один хороший замес и ты без штанов. Я за Мариуполь три пары хорошей обуви сносил и заканчивал уже в рабочих заводских ботинках.

ТЕЛЕФОН, ПРИБИТЫЙ К ДЕРЕВУ

Закончили мы разговор главным – якобы готовящимся запретом на смартфоны и планшеты на передовой. В моей практике была история, когда ВСУ отследили сразу семь московских номеров. И накрыли. В итоге 400 метров мы «отходили» почти час, ползли и лежали. Иногда перебегали. Сопровождающие нас ополченцы искренне не понимали, что происходит, а виноваты мы были сами!

И еще был один давний и неприятный случай. В 2018 году я был на опорнике под Коминтерново, где предыдущий состав бойцов вырезала украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) – часовой музыку в наушниках слушал. Вот и послушали…

- Докладываю, - начал «Лис» официально. - Ходит легенда, что, когда ты нажимаешь в телефоне кнопочку с самолетиком (врубаешь авиарежим), ты спрятался в домик. Сентябрь под Угледаром, я выдвигаюсь с наших позиций в сторону противника, но меня вызывает штаб и говорит: «Команда Стоп!». Говорят: «Там, куда ты сейчас идешь, бьется тридцать телефонов». Соответственно, так же видны и наши телефоны, вот что хочешь отключай. Современный телефон в первую очередь - средство слежения. Единственный вариант, это телефон у которого вынимается батарея.

- Хорошо, а как быть с управлением квадрокоптерами? С картами?

- Никто не запрещает гаджеты полностью, но они должны находиться в руках у определенных людей, использоваться для войны, а не для развлечения. Вот я, офицер, приезжаю по ротации в окопы и вижу, что там солдат смотрит сериал…

- В наушниках!

- Конечно, война же идет, ее звуки мешают. Разумеется, я заберу этот телефон. Но, у меня на позициях телефон есть, там загружены карты и программы, которые мне нужны. Есть телефон у бойца, у которого маленький коптер для разведки. Все. У бойца, играющего в игрульки, если он не понимает русского языка с десятого раза, этот телефон будет прибит гвоздем к дереву.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Как бреются на передовой

Отвечаю. Никто на передовой не бреется. Не до этого и нет условий — чистую воду, как правило, заносят на себе. Потому берегут. Бреются после ротации (через сутки или трое) и возвращения в Пункт временной дислокации. Как правило, это деревенская хата, какое-то здание, оборудованный блиндажный городок, где есть электричество и вода. А там уж чем бриться - лезвием или машинкой — кому как нравится.