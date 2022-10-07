Кольраби – полезный овощ на нашем столе

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Кольраби – крестоцветный овощ, название которого можно перевести с немецкого как «капустная репа» (kohl – «капуста», а rabe – «репа»). Итальянское название (с тем же значением «капустная репа») – cavolo rapa. Несмотря на свое название, кольраби не является корнеплодом и не принадлежит к семейству репы. Это ботаническая разновидность капусты огородной – родственницы обычной белокочанной капусты, цветной и брокколи.

Чем полезна кольраби

Кольраби – отличный источник питательных веществ. Одна чашка (135 г) кольраби содержит примерно 36 ккал, 8 г углеводов, 5 г клетчатки (что составляет 17 % от ежедневной потребности), 3 г белка, 93 % суточной нормы витамина С, 12 % суточной нормы витамина В6, а также калий, магний, марганец и фолат.

Интересный факт: кольраби иногда называют «северным лимоном» – из-за высокого содержания витамина C.

Витамин С – мощный антиоксидант, который защищает организм от повреждения свободными радикалами, играет важную роль в процессах заживления ран, синтезе коллагена, всасывании железа и поддержании иммунной функции организма. Помимо витамина С в кольраби содержится широкий спектр других антиоксидантов, таких антоцианы, изотиоцианаты и глюкозинолаты. Это растительные соединения, защищая клетки от повреждения свободными радикалами, снижают риск развития различных заболеваний.

Придерживаясь диеты с высоким содержанием овощей, богатых антиоксидантами, таких как кольраби, вы снижаете риск развития диабета, метаболических заболеваний. Кожа пурпурной кольраби особенно богата антоцианами – одним из типов флавоноидов, которые придают овощам и фруктам красный, фиолетовый или синий цвет. Высокое потребление антоцианов связывают с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Все цветные разновидности кольраби, благодаря своим антиоксидантным свойствам, уменьшают риск развития некоторых видов рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и воспалительных процессов.

Пищевые волокна (клетчатка) помогают поддерживать здоровье кишечника и контролировать уровень холестерина и сахара в крови. В кольраби довольно высокое содержание как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. Благодаря этому кольраби не только благотворно влияет на уровень сахара и липидов в крови, но и способствует увеличению объема стула и регулярному опорожнению кишечника, а также поддерживает естественную микрофлору кишечника. Здоровый кишечный микробиом важен для полноценного функционирования иммунной системы, а также нормальная микробиота значительно снижается риск развития ожирения и различных заболеваний кишечника.

Витамин B6 участвует в поддержании функции иммунной системы, белковом обмене и синтезе эритроцитов. Витамин В6 необходим для синтеза лейкоцитов и Т-клеток иммунной системы.

Как есть кольраби

Чаще всего в пищу используют стебель кольраби, который в надземной части приобретает шаровидную (реповидную) форму. В сыром виде его можно использовать для салатов, также можно вварить, жарить, тушить, добавлять в супы. Кольраби способна заменить хрустящие овощи, такие как брокколи, капуста, редька, а также картофель. Листьями растения легко можно заменить листовую зелень – капусту, шпинат. Кольраби прекрасно подходит для питания детей.

Вы легко можете обогатить свой рацион этим вкусным и полезным овощем – поищите его в овощных отделах магазинов.

Источник: здоровое – питание.рф