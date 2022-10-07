Многонациональный народ России поздравил президента с днем рождения!

Фото предоставлено: Дом народов России

Стоя на парящем мосту в парке «Зарядье» на фоне Московского Кремля, многонациональный народ России выразил свою поддержку Главе нашего государства.

Фото предоставлено: Дом народов России

Более 40 человек, более 20 разных народов России собрались вместе для участия в объединяющем патриотическом флешмобе: это друзья и единомышленники, студенты и школьники, артисты национальных творческих коллективов и даже целые семьи.

Фото предоставлено: Дом народов России

Греки, поляки, ногайцы, молдаване, чуваши, русские, казахи, башкиры, корейцы, чеченцы, евреи, цыгане, азербайджанцы, курды, афганцы, нанайцы, чукчи, марийцы, армяне, челканцы, лезгины, белорусы вспомнили лучшие высказывания президента о сильном, едином и непокоренном многонациональном народе Российской Федерации.

Фото предоставлено: Дом народов России

«Россия столетиями строилась как общий родной дом для людей множества национальностей и разных вероисповеданий. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными. Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной войне. И будем вместе жить и дальше!» - говорит Владимир Владимирович Путин, и с ним солидарен многонациональный народ России.