В Telegram запустили игру, чтобы научить россиян правилам безопасного онлайн шопинга

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Авито не перестает придумывать новые способы, как обезопасить пользователей в интернете. Онлайн -платформа является одной из самых защищенных в России, и ее команда стремится вовлечь как можно больше людей в процесс обучения цифровой грамотности.
Так, Авито стал первой из ИТ-компаний, запустившей в Telegram игру, которая поможет обучиться правилам безопасных сделок в интернете. Игра настолько увлекательная, что будет интересна людям разных возрастов.
ЗЛОДЕИ, КОТОРЫХ МОЖНО ПОБЕДИТЬ
По задумке разработчиков игры, во время борьбы с забавными монстрами, пользователь будет сталкиваться с различными опасностями, которые его поджидают в Сети. Побеждая злодеев, игрок знакомится с правилами безопасности и учится защищать себя во время покупок и продаж в интернете.
Заманить в ловушку игроков будут пытаться яркие персонажи с необычными именами - Чатожуй, Агрозвон, Шлепослов. Чатожуй будет стараться увести собеседника из безопасного чата Авито в другие мессенджеры. Агрозвон будет сыпать щедрыми на первый взгляд предложениями, но взамен потом попросит предоставить ему данных ваших банковских карт. Шлепослов стал метафорой недобросовестного продавца, требующего предоплату с помощью фишинговых ссылок. Победить этих непорядочных персонажей можно, и в игре вы узнаете, как это сделать. В числе инструментов – безопасные чаты, защита звонков и всех данных, “безопасная сделка” и прочее. Все это поможет не только в игре, но и реальной жизни.
Кроме захватывающего приключения, в которое погрузятся пользователи во время игры, в конце самых успешных ждут приятные подарки – промокоды на бесплатную Авито Доставку. Чтобы их получить, нужно собрать три кристалла.
Игру попробовали уже более 20 тысяч человек.
ВОПРОС-ОТВЕТ
- Почему обучать цифровой грамотности вы решили с помощью игры?
Руководитель маркетинга Авито Товары Даниил Заболотный:
- Мы постоянно экспериментируем с форматами. В этот раз выбрали легкий и прогрессивный способ, ведь геймификация таких важных тем – удобный способ увеличить знание о не всегда простых, но важных атрибутах бренда.
Директор департамента Trust&Safety Авито Андрей Рыбинцев:
- Мы разрабатываем различные инструменты для повышения защиты пользователей на платформе. Но недостаточно их просто внедрить, нужно объяснить, почему они важны, и как эффективно их использовать на практике. Это похоже на обучение правилам дорожного движения. Недостаточно просто поставить светофоры и нанести на дороги разметку, важно научить людей переходить дорогу безопасно.Игровая механика - отличный способ вовлечь в обучение людей разных возрастов и рассказать правила простым языком.
Почему отдали предпочтение Telegram?
Бренд-директор Авито Арина Гиршович:
- Telegram сейчас является самым быстрорастущим каналом. Мы заметили, что наша аудитория тоже довольно активно им пользуется, поэтому мы прислушались и последовали за пользователями. В этом проекте мы впервые тестируем именно игровую механику, как способ заинтересовать людей разных возрастов. Изучение важных правил безопасности с помощью интерактива и поощрения за победу намного интереснее и увлекательнее. Первые результаты показали большой интерес к проекту и кратный рост подписчиков в нашем официальном канале, – отметила бренд-директор Авито Арина Гиршович.
КАК СЫГРАТЬ
Из официального телеграм-канала Авито (@avito) переходите в бот игры.