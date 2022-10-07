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7 октября 2022 14:25

40% россиян ограничивают детям время использования гаджетов

Опрошенные рассказали, что делают, чтобы ребенок сохранил зрение
СОБОЛЕВА Кристина
Как оказалось, почти половина опрошенных стараются ограничивать детям время использования гаджетов

Как оказалось, почти половина опрошенных стараются ограничивать детям время использования гаджетов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачи отмечают катастрофические темпы развития близорукости у детей и подростков. По данным медиков, в России до 30% учеников заканчивают школу с плохим зрением. И это при том, что в начальной школе этот процент колеблется на уровне 6-8. Виной тому редкие прогулки, экраны гаджетов и книжки, отмечают специалисты. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что делают россияне не перенапрягали глаза и сохранили зрение.

Как оказалось, почти половина опрошенных стараются ограничивать детям время использования гаджетов. 40% россиян заявили, что считают это самой эффективной мерой и стараются, как могут, отвлекать детей от экранов компьютеров и смартфонов.

«Мы же без гаджетов выросли! Дети, конечно, должны пользоваться, но без фанатизма», - говорит участница опроса.

«Куда же сейчас без гаджетов, если на них столько уроков и задания завязано», - сокрушается другая.

При этом россияне отметили, что кроме запретов стараются также использовать и другие методы воспитания, отвлекают ребенка и прививают ему любовь и интерес к более активным развлечениям, чем просто игра в компьютере. Так, 23% говорят, что отправляют ребенка гулять, если видят, что тот засиделся дома. Еще 17% водят детей в спортивные секции, приобщают к активному образу жизни. 16% добавили, что кроме спорта поощряют вообще любые детские хобби, которые связаны с активностью. По их мнению, ребенок должен как можно больше двигаться, а насидеться он и в школе за партой успеет.

40% россиян ограничивают детям время использования гаджетов

40% россиян ограничивают детям время использования гаджетов

21% опрошенных уверены, что укреплять здоровье нужно правильным питанием и стараются давать детям, как можно больше фруктов и ягод, к примеру черники и голубики, которые улучшают зрение.

12% россиян сами активно участвуют в жизни ребенка и стараются как можно чаще вывозить его на природу ходить с ним гулять в парк. А 9% стараются соблюдать режим и всегда напоминают детям, чтобы те делали перерыв в уроках, а глаза успевали отдохнуть.

При этом нашлись и те, кто заявил, что ничего не делает для того, чтобы их ребенок сохранил зрение. Респонденты отметили, что близорукость, по их мнению, заболевание исключительно наследственное, поэтому испортить зрение гаджетам не под силу, а прогулкам не по силам улучшить ситуацию, если болезнь и так уже заложена.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,3 тысячи человек.

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