Как оказалось, почти половина опрошенных стараются ограничивать детям время использования гаджетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачи отмечают катастрофические темпы развития близорукости у детей и подростков. По данным медиков, в России до 30% учеников заканчивают школу с плохим зрением. И это при том, что в начальной школе этот процент колеблется на уровне 6-8. Виной тому редкие прогулки, экраны гаджетов и книжки, отмечают специалисты. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что делают россияне не перенапрягали глаза и сохранили зрение.

Как оказалось, почти половина опрошенных стараются ограничивать детям время использования гаджетов. 40% россиян заявили, что считают это самой эффективной мерой и стараются, как могут, отвлекать детей от экранов компьютеров и смартфонов.

«Мы же без гаджетов выросли! Дети, конечно, должны пользоваться, но без фанатизма», - говорит участница опроса.

«Куда же сейчас без гаджетов, если на них столько уроков и задания завязано», - сокрушается другая.

При этом россияне отметили, что кроме запретов стараются также использовать и другие методы воспитания, отвлекают ребенка и прививают ему любовь и интерес к более активным развлечениям, чем просто игра в компьютере. Так, 23% говорят, что отправляют ребенка гулять, если видят, что тот засиделся дома. Еще 17% водят детей в спортивные секции, приобщают к активному образу жизни. 16% добавили, что кроме спорта поощряют вообще любые детские хобби, которые связаны с активностью. По их мнению, ребенок должен как можно больше двигаться, а насидеться он и в школе за партой успеет.

40% россиян ограничивают детям время использования гаджетов

21% опрошенных уверены, что укреплять здоровье нужно правильным питанием и стараются давать детям, как можно больше фруктов и ягод, к примеру черники и голубики, которые улучшают зрение.

12% россиян сами активно участвуют в жизни ребенка и стараются как можно чаще вывозить его на природу ходить с ним гулять в парк. А 9% стараются соблюдать режим и всегда напоминают детям, чтобы те делали перерыв в уроках, а глаза успевали отдохнуть.

При этом нашлись и те, кто заявил, что ничего не делает для того, чтобы их ребенок сохранил зрение. Респонденты отметили, что близорукость, по их мнению, заболевание исключительно наследственное, поэтому испортить зрение гаджетам не под силу, а прогулкам не по силам улучшить ситуацию, если болезнь и так уже заложена.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,3 тысячи человек.