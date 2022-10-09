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Наука9 октября 2022 15:35

Как появилась Луна: ученые воссоздали на видео процесс реального столкновения Земли с другой планетой

Ученые в подробностях показали видео того, как 4,5 млрд лет назад появилась Луна
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
На образование Луны ушли считанные часы.

На образование Луны ушли считанные часы.

Когда Луны еще не было

В школе нас учили неправильно: оказывается, наш естественный спутник не образовался вместе с Землей из так называемого протопланетного диска – кольцевого скопления пыли и газов вокруг Солнца. Ныне принято считать, Луна появилась в результате чудовищного катаклизма – ДТП почти галактического масштаба, случившегося примерно 4,5 миллиардов лет назад. В прото-Землю, которую астрономы называют Геей, врезалась другая планета - чуть меньшего размера - примерно с Марс. Некая Тея. А до столкновения с этой Теей никакого спутника у Геи не было.

Гея + Тея = Земля + Луна

Так в виде почти математической формулы можно записать суть судьбоносного ДТП. Недавно британские ученые из Института вычислительной космологии Даремского университета (Institute for Computational Cosmology, Durham University) завершили компьютерное моделирование - воспроизвели катаклизм в мельчайших подробностях и создали самую свежую его анимацию.

Астрофизики, коллективом которых руководил Джейкоб Кегеррейс (Jacob Kegerreis), начали свое «расследование» несколько лет назад в сотрудничестве с американцами из NASA (BAERI/NASA Ames Research Centre) и Вашингтонского университета (University of Washington). Впервые отчитались в 2020 году, опубликовав промежуточные результаты в журнале Astrophysical Journal Letters.

Виновницей космического ДТП скорее всего была Тея.

Виновницей космического ДТП скорее всего была Тея.

«Дознаватели» тогда прокрутили около 300 различных вариантов ДТП. Сталкивали его участников с разной скоростью и под разными углами. Но до появления Луны добрались лишь недавно, попутно определив, что наша планета лишается до 60 процентов своей атмосферы – его уносит в космос. То есть, воздуха на Земле могло бы быть больше, не обзаведись она Луной.

По словам Джейкоба Кегеррейса, промежуточные результаты «помогли сузить количество вероятных сценариев формирования Луны». И в конце концов подвели к выводу, что наш естественный спутник – нынешнего размера, формы и на нынешнем месте - образовался примерно за 20 часов. Это практически мгновенно по космическим меркам.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ

Земля была плоской

Компьютерное моделирование процесса образования Луны – тоже в результате столкновения Геи и Теи – несколько лет назад провели по-своему астрофизик из Гарварда (Harvard University) Саймон Лок (Simon Lock) и планетолог из Калифорнийского университета (University of California) Сара Стюарт (Sarah Stewart). У них вышло, что планеты столкнулись так, что буквально слились в синестий – в одно космическое тело. Образовавшаяся смесь приняла форму пончика — сильно сплющенного объекта. Почти плоского и очень горячего.

Примерно через 100 лет от пончика-синестия откололся кусок, который сформировал шар Луны. Из оставшегося материала получился земной шар. Объекты заняли свои места, на которых находятся и поныне.

Какое-то время Земля была почти плоской.

Какое-то время Земля была почти плоской.

Результат, полученный Сарой и Саймоном, свидетельствует в пользу альтернативной теории, согласно которой Луна «отпочковалась» не от одной лишь Теи и не от одной лишь Земли, а от пончика, замешенного из материала двух планет. Ведь изотопные составы лунного и земного грунта одинаковы. Ученые обнаружили это, сравнив образцы, доставленные с Луны экспедициями «Аполлон», с теми, которые были собраны на Земле в районах с активной вулканической деятельностью.

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