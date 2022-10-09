Как появилась Луна: ученые воссоздали на видео процесс реального столкновения Земли с другой планетой

На образование Луны ушли считанные часы.

Когда Луны еще не было

В школе нас учили неправильно: оказывается, наш естественный спутник не образовался вместе с Землей из так называемого протопланетного диска – кольцевого скопления пыли и газов вокруг Солнца. Ныне принято считать, Луна появилась в результате чудовищного катаклизма – ДТП почти галактического масштаба, случившегося примерно 4,5 миллиардов лет назад. В прото-Землю, которую астрономы называют Геей, врезалась другая планета - чуть меньшего размера - примерно с Марс. Некая Тея. А до столкновения с этой Теей никакого спутника у Геи не было.

Гея + Тея = Земля + Луна

Так в виде почти математической формулы можно записать суть судьбоносного ДТП. Недавно британские ученые из Института вычислительной космологии Даремского университета (Institute for Computational Cosmology, Durham University) завершили компьютерное моделирование - воспроизвели катаклизм в мельчайших подробностях и создали самую свежую его анимацию.

Астрофизики, коллективом которых руководил Джейкоб Кегеррейс (Jacob Kegerreis), начали свое «расследование» несколько лет назад в сотрудничестве с американцами из NASA (BAERI/NASA Ames Research Centre) и Вашингтонского университета (University of Washington). Впервые отчитались в 2020 году, опубликовав промежуточные результаты в журнале Astrophysical Journal Letters.

Виновницей космического ДТП скорее всего была Тея.

«Дознаватели» тогда прокрутили около 300 различных вариантов ДТП. Сталкивали его участников с разной скоростью и под разными углами. Но до появления Луны добрались лишь недавно, попутно определив, что наша планета лишается до 60 процентов своей атмосферы – его уносит в космос. То есть, воздуха на Земле могло бы быть больше, не обзаведись она Луной.

По словам Джейкоба Кегеррейса, промежуточные результаты «помогли сузить количество вероятных сценариев формирования Луны». И в конце концов подвели к выводу, что наш естественный спутник – нынешнего размера, формы и на нынешнем месте - образовался примерно за 20 часов. Это практически мгновенно по космическим меркам.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ

Земля была плоской

Компьютерное моделирование процесса образования Луны – тоже в результате столкновения Геи и Теи – несколько лет назад провели по-своему астрофизик из Гарварда (Harvard University) Саймон Лок (Simon Lock) и планетолог из Калифорнийского университета (University of California) Сара Стюарт (Sarah Stewart). У них вышло, что планеты столкнулись так, что буквально слились в синестий – в одно космическое тело. Образовавшаяся смесь приняла форму пончика — сильно сплющенного объекта. Почти плоского и очень горячего.

Примерно через 100 лет от пончика-синестия откололся кусок, который сформировал шар Луны. Из оставшегося материала получился земной шар. Объекты заняли свои места, на которых находятся и поныне.

Какое-то время Земля была почти плоской.

Результат, полученный Сарой и Саймоном, свидетельствует в пользу альтернативной теории, согласно которой Луна «отпочковалась» не от одной лишь Теи и не от одной лишь Земли, а от пончика, замешенного из материала двух планет. Ведь изотопные составы лунного и земного грунта одинаковы. Ученые обнаружили это, сравнив образцы, доставленные с Луны экспедициями «Аполлон», с теми, которые были собраны на Земле в районах с активной вулканической деятельностью.

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