Лера Кудрявцева осадила кликуш: "Хватит истерить"

Лера Кудрявцева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лера Кудрявцева искренне переживает за Россию. Телеведущая считает себя патриотом. Ранее она заявляла о том, что будет биться за Родину и готова идти на фронт. Сейчас же блондинка высказалась о подрыве фуры на Крымском мосту.

Взрыв грузовика, в результате которого рухнули два пролета дорожного полотна и загорелись цистерны товарного поезда, произошел 8 октября в шесть утра. Многие звезды и простые россияне эмоционально отреагировали на трагедию, в результате которой погибли три человека. Лера Кудрявцева накануне теракта вернулась из Крыма в Москву и поделилась в соцсетях своей историей.

"Ехала 28 часов и впервые, наверное, за всю жизнь крепко спала. Всю дорогу до дома Андрей Разыграев шутил по поводу ящика с персиками, которые я привезла с юга. А утром стало известно о взрыве на Крымском мосту", - рассказала блондинка.

Она не скрывает, что сильно переживает из-за теракта. При этом старается держать себя в руках. "Хватит истерить, мол, все пропало. Россия победит... Крыса может покусать, но не убить", - сказала, как отрезала, 51-летняя звезда.

Ранее Лера сообщила о важном решении. "Я всегда была эмпатом. Всегда переживала за все больше остальных. Не хочу писать, но придется... Я живу в России и если уж понадобится пойти бабам на фронт. Пойду. Все свободны", - заявляла она.