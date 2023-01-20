После скандального интервью уволенного из МХТ Дмитрия Назарова в театрах начались проверки

Актер Дмитрий Назаров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Увольнение 65-летнего Дмитрия Назарова (звезды сериала «Кухня») и его жены актрисы Ольги Васильевой из МХТ им. Чехова наделало много шума не только в Сети. Так уж совпало, что в нескольких московских театрах прошли дисциплинарные проверки.

Главного «Деда Мороза» страны, который в прежние годы регулярно участвовал в кремлевских елках, уволили за русофобскую позицию, за критику СВО в баснях и песенках собственного сочинения - их Назаров выкладывал в соцсетях. «Много лет Назаров со своей бездарной женой кроют власть и при этом служат в государственном театре!» - писали люди в комментариях.

Худрук МХТ им.Чехова Константин Хабенский был терпелив. Он вежливо просил Назарова и его жену перестать петь свои (пошлые) песенки. Пытался вразумить артистов, что скандальные высказывания могут нанести ущерб театру.

Но Назаров-Васильева не вняли. Перед самым новым годом они дали скандальное интервью. Там Назаров вновь «открылся как гражданский лирик». Рассказал, что очень сомневался, стоит ли ему возвращаться в Россию из Франции (где у него, по слухам, квартира на Лазурном берегу). Поддержал уехавшего в Израиль актера Анатолия Белого, мол, в театре к отъезду Белого (открыто выступившего против СВО), «все отнеслись с пониманием». И вообще, народа стало меньше в театре. Не называя имен, он сообщил: «не один Толя уехал. Уехали многие»… Вот это признание, как говорят, стало последней каплей.

Ладно бы только свои частушки пел, он ещё и коллег «сдал» с потрохами.

Хабенский хотел расстаться с Назаровым по-хорошему. Как рассказали нам в театре, Назарова и его жену вызвали к директору, чтобы они написать заявление по собственному. А они взяли и не пришли. Тогда их уволили. Ближайшие спектакли с их участием отменили.

В это же время «по чистому совпадению» в нескольких московских театрах, включая МХТ им.Чехова, прошли проверки. Комиссия из Министерства культуры проверила кадровую, трудовую дисциплину. В театре считают, что триггером стали слова Назарову про «многие уехали». Комиссия изучала трудовые табели, листы посещаемости, кто на рабочем месте, а кто из артистов оформил творческий отпуск, и почему этот отпуск длится уже несколько месяцев, а в спектаклях появились вторые составы...

Кстати, Дмитрия Назарова уже заменили. Несколько дней без Воланда стоял в афише спектакль «Мастер и Маргарита», но потом Воланд отыскался в лице актера Театра сатиры Анатолия Кота. Правда пока нет одного из центральных персонажей комедии Островского «Лес» - Несчастливцева, которого играл Назарова. В «Дуэли» пришлось поменять сначала Лаевского (его играл Белый), а теперь и доктора Самойленко - Назарова. На сайте МХТ ни доктора, ни Марьи Константиновны (ее играла Ольга Васильева) среди действующих лиц нет. Но они обязательно появятся 17 февраля, когда зрители увидят спектакль с новым составом исполнителей. Ведь незаменимых нет, не правда ли?