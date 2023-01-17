Уволенный Хабенским скандальный актер Назаров выступил с важным заявлением

Актер Дмитрий Назаров. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

После увольнения из МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров хранил молчание. Актеру, конечно же, звонили с вопросами о причинах, но он лишь отмахивался от репортеров. Артист отмечал, что ничего о решении худрука театра Константина Хабенского не знает. А на днях все-таки прервал молчание.

Дмитрий Назаров спустя четыре дня после скандального увольнения Константином Хабенским решился на признание. Актер рассказал о том, что сейчас происходит в его жизни.

Он сообщил, что "отлипает от старой жизни" и готов к чему-то новому. "Есть в этом радостное что-то - за поворотом встретить ветер, хотя еще до поворота был этот мир и тих, и светел", - поведал Назаров.

Стоит отметить, что Хабенский быстро нашел замену Назарову. Уже 29 января в спектакле "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова, в котором актер играл роль Воланда, вместо него впервые сыграет актер Театра сатиры Анатолий Кот. 21 января Назаров должен был выйти на сцену в еще одном спектакле "Лес". Постановку оперативно заменили на комедию "№13D".

Напомним, об увольнении Дмитрия Назарова из МХТ стало известно 13 января 2023 года. Причиной стали скандальные высказывания актера в адрес спецоперации России на Украине. Хабенский уволил не только актера, но и его супругу Ольгу Васильеву.

Заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник подтвердил увольнение Назарова и его жены. Он уточнил, что разговор с Назарова с Хабенским действительно состоялся. По его итогам и было принято решение.