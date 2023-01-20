«В полевых условиях не выживет!»: как российские бойцы спасают кошек и собак в зоне СВО

Анна Долгарева с кошкой Марфой.

Специальная военная операция идет почти год, а до этого восемь лет стоял под пулями Донбасс. Понятно, что жизнь на такой срок остановиться не может — в ней остается место и для доброты: бойцы кормят сухпайками брошенных в зоне боевых действий кошек и собак. Перед новым годом мобилизованный учитель из Белебея прислал маме с гумконвоем из Запорожья таксу Сосисыча, и передал: «В полевых условиях он не выживет!»

СПАСТИ РЯДОВОГО СОСИСЫЧА

Эту святочную историю рассказала волонтер движения ОНФ «Своих не бросаем» Алена Р.:

- Я из Башкирии и собирала для наших бойцов гуманитарную помощь, для подготовки груза связалась с мобилизованным земляком из поселка Приютово под Белебеем, зашла в его соцсети – а там пост о бездомной таксе, прибившейся к подразделению.

«Сосисыч – жертва обстановки, которая царит в этой местности, - поэтично написал боец. – Многие дома брошены, много бродячих животных приходит к солдатам на обеспечение. Жаль, ночи становятся все холоднее, скромная шерстка не спасает от морозов, и маленькой таксе будет сложно выжить».

Надо еще раз сказать, что по профессии наш мобилизованный – школьный учитель.

Алена немедленно поговорила с водителями гумконвоя и те согласились взять Сосисыча в кабину до Башкирии, а мама бойца, Тамара Алексеевна, - с распростертыми объятиями принять беженца.

Путь до нового дома оказался непростым: по дороге конвой заезжал на место боевого слаживания в Пензу, водители ночевали вместе с другими мобилизованными, и Сосисыч провел ночь в казарме. Проехал две тысячи километров!

С дороги конвой встречали торжественной музыкой, а для таксы Алена и ее товарищи приготовили угощение и удобный ошейник-шлейку. И повели к новым хозяевам.

Сейчас счастливый Сосисыч живет с родителями мобилизованного, собаку окружили теплом и лаской. Вот только кличку ультимативно сменили: мама бойца категорически отказалась понимать солдатский юмор:

- Ну и что, что он похож на длинную сосиску, - говорит Тамара Алексеевна, - Я лучше буду звать его патриотично: Zeт. В знак скорой победы!

И НАХОДКА, И СУРГУТ ЭТИХ КОТИКОВ БЕРУТ!

Мы подумали: а точно этот случай единичный? Из донецких Телеграм-каналов мы знаем, как обстоят дела в разрушенном Мариуполе: люди бежали оттуда, бросив под бомбами собак или закрыв в квартирах котов, думали вернуться и ошиблись. В итоге бывшие любимцы бродят по помойкам в виде скелетов и подрываются на минах, или – еще хуже – кричат из окон запертых квартир, умоляя дать им каплю еды! Редких счастливчиков смогли приютить соседи, те, кому некуда ехать, например, у кого в семье лежащие больные. Эти коты едят соленую воблу, гнилую картошку и хлеб…

Всех бедолаг собирает хозяйка донецкого приюта «Кошкин дом» Евгения Михайлова: садится на машину, едет в самые разрушенные районы и приманивает кормом и добрым словом (как правило, животные сами кидаются ей на шею), из каждого рейса привозит от 30 до 90 голов! Лечит, откармливает , пристраивает по всей России: донецких котиков берет и Находка, и Сургут.

Мы позвонили Евгении, чтобы узнать: а что наши военные? Помогают в гуманитарной миссии?

Женщина как раз ехала на линию соприкосновения:

– Два месяца назад, в ноябре, мы передали кота из Попасной в Москву, в семью бойца по имени Кирилл. Этот молодой человек спас много котиков: он их притаскивает с передовой, прикармливает в месте расположения части, находится с нами на связи, мы приезжаем на точку – и забираем. Этот случай у нас пока один, но с тех пор мы всегда предлагаем передающим нам котов военным: если они хотят забрать какого-то в свою мирную жизнь, пусть только дадут координаты!

ВСТАНЬ! ПОКОРМИ КОТА

Трагичную историю рассказала поэтесса и военкор Анна Долгарева. Девушка, которая ездит на Донбасс в командировки, тоже умудряется спасать там котов, чтобы потом переправлять в тыл. Однажды протащила в донецкую гостиницу сразу четырех хвостатых, двух в свой номер и двух в номера товарищей – тайно, как ей казалось! Потом выяснилось, что администраторы все видели и умилялись.

5 января она отвезла кошечку по имени Марфа матери погибшего командира разведроты добровольческого батальона 60 ОМСБ «Ветераны» Игоря Алькина. В Тамбов.

- Игорь был мой близкий друг, очень дорогой мне человек, - говорит Анна. – Они бились в Изюме, я приезжала туда дважды, в мой первый приезд «Закату» – это позывной Игоря – исполнилось 33 года. Я пирожок ему из Изюмского храма подарила... А 20 сентября в Сватово он погиб.

Я нашла журналистский текст Анны о Закате: там про желтый жар подсолнухов в освобожденной Харьковской области, фотографии Млечного пути, которые разведчик присылал ей по ночам, и невечерний свет от добровольцев.

"Закат" погиб 20 сентября в бое за Сватово.

Менеджер по профессии, Алькин ушел на фронт в апреле, долго «клевал» военкома и убеждал, что годен. У него остались мама, отец и брат.

- Брат тоже сражается, - рассказывает Анна, - и мама Игоря, Надежда Васильевна, стала просить меня привезти молодого кота: у них старый роскошный перс Марсик. А другой мой друг, капитан Мангушев «Берег», командир дронобойного подразделения «Сурикаты», как раз нашел в развалинах Новотошковки годовалую кошечку, метиса голубой шотландки, и позвонил мне: «Смотри, какая прекрасная!» Мангушев постоянно их находит, у него в расположении живет трехцветная кошка, и он никому ее не отдает, возит с собой, а, когда я приехала за шотландкой и сказала: «Здравствуйте, «Сурикаты»! Я от «Берега» за кошкой», - меня флегматично спросили: «За какой? У нас их три!» В располаге у них корм и лоток…

Подобравший Марфу боец с позывным "Берег" в приюте "Кошкин дом".

Марфа, как все донбасские коты, была страшно ласковой и страшно истощенной, мурчала как трактор и тут же свалилась с чумкой, Анна хлебнула с ней горя. Насчет ласковости это прямо правило: брошенные на Донбассе и вновь спасенные коты очень благодарны людям, бегом бегут на руки и очень боятся снова оказаться в одиночестве.

- Она прямо такая разговорчивая: «Мя-мя-мя!», - показывает Анна. – Папа Игоря, как ее увидел, сразу взял и положил спиной на локоть: есть фотография Игоря, где он держит точно такого серого кота…

Старый перс Марсик, который не очень рад приезду Марфы.

Анна еще щебечет, что Марфа съедает свою еду и еду Марсика, шутит: «Кадавр жрал», - а я вспоминаю ее страшное стихотворение «Здесь перемелено, здесь переломото, «Градов» гром» про бесхвостого кота, сидящего на трупе.

Анна Долгарева и Марфа.

«Крик замерзает около мертвых губ. Перестань быть мертвым, попробуй сесть. Кот не ест человеческий труп, он даже не сможет тебя поесть.

Снайпер работает неподалеку… кот бодает мертвую щеку».

«Встань, поднимись до бывшей квартиры, где на месте третьего этажа пустота.

Будто вокруг – тишина бывшего мира. Встань, покорми кота».

КОНКРЕТНО

Россия большая, они пример всех

Помните, с чего началась Крымская, она же Русская весна?

С фотографии российского спецназовца в обнимку с котом и подписи: «Дякую, Боже, що я бiльше не кiт».

Мой ребенок спрашивал меня тогда: «А как по-украински будет щенок?», - и я отвечала: «Цуценя, цуценятка», - а сама удивлялась: русские, не задумываясь, говорят: «Замерз, как цуцик!», - вот память нам об общих корнях.

Потом я встречала на вокзале беженцев и говорила в камеру: «Россия большая! Она примет всех».

Теперь, похоже, пришла пора повторить эту максиму.

Большая Россия примет не только украинцев - людей, ради освобождения которых и ведется эта битва. В России найдется место херсонскому еноту, запорожской таксе, донецким кошкам...

А животные просто помогают не озлобиться в процессе. Помогают остаться человеком.

Р.S. Донецкий приют «Кошкин дом» просит россиян разбирать хвостатых беженцев. Выбрать можно на Телеграм-канале «Кошкин Дом Донецк».

Читатели могут обсудить статью на странице автора во Вконтакте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник мобилизованного врача с котом: "Развлекает, когда в голове тяжелые мысли, греет душу"

Россиянин честно рассказал о медицине в зоне СВО (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как скоро состоится генеральное сражение на Украине (подробнее)