Юлианна забрала Арсена из детского дома, когда ему было всего 4 года.

Смерть 18-летнего актера Арсена Суховского из Краснодара стала шоком для его близких и поклонников. Юноша строил большие планы на будущее, он успел сняться в нескольких кинолентах, и даже сыграл главную роль в фильме «Недетский дом», вышедшем на экраны в 2021 году. А еще рассчитывал попасть в Московский театр Олега Табакова. Приемная мать погибшего актера Юлианна Медведева из Краснодара рассказала kp.ru, что покорять Москву Арсен отправился в октябре 2022 года.

- Знаете, когда ему исполнилось 18 лет, он резко захотел кроить свою жизнь самостоятельно. Потому он бросил колледж в Краснодаре, где учился на театральном факультете, и отправился в Москву. 10 октября он уехал на какие-то актерские пробы, в том числе собирался поступать в театральную школу Табакова. По всей видимости, ему кто-то пообещал - "приезжай в столицу, у тебя будет больше возможностей", - рассказывает kp.ru Юлианна Медведева. - Поступить ему не удалось, сказали - приходить на следующий год, поскольку все места заняты. Ему обещали дать справку, чтобы его переводом из колледжа в Краснодаре туда перевели, но, видимо, не было квоты. Он ведь хотел быть на полном государственном обеспечении - он мог претендовать на льготу как сирота.

Арсен планировал сниматься в большом кино.

Без родителей он остался очень рано - в детский дом Арсен попал, когда ему было четыре года. Но долго в казенном учреждении не пробыл, почти сразу его забрали в приемную семью. Под опеку мальчика взяла Юлианна Медведева. Она сама выросла в многодетной семье, в которой было 26 ребятишек - 11 своих и 15 приемных. У самой Юлианны тоже большая семья. На последней семейной фотосессии она стоит в окружении восьми ребят - любимых дочек и сыновей.

По словам Юлианны, она умоляла вернуться приемного сына домой, чтобы его не отчислили из колледжа. Справку в учебное заведение он предоставить не смог, потому остался в Москве и решил усердно готовиться к поступлению в театр Табакова.

У самой Юлианны тоже большая семья.

- Думаю, в какой-то момент он понял, что ему тяжело, что денег уже не хватает, и устроился на стройку, где жил в вагончике. Хотя нам он преподнес иначе - сказал, что знакомый товарищ позвал его работать на стройбазу администратором, говорил, что снимает квартиру. Скорее всего, стеснялся признаться, - вспоминает один из разговоров Юлианна Медведева. - Говорил, что работа не пыльная, мол, нажимая только на кнопочку и шлагбаум открываю.

Именно на стройобъекте в Одинцове Московской области Арсена Суховского и нашли мертвым, причем спустя два дня после несчастного случая.

Вернуться домой к семье Арсен рассчитывал еще до Нового года, но из-за задержки зарплаты осталс в Москве.

- Он проработал там недолго, всего месяц. И должен был получить 80 тысяч рублей, он ждал зарплату и собирался на эти деньги купить билет, вернуться домой. Но его постоянно кормили "завтраками". Я ему не раз предлагала перечислить деньги, говорила, что едут мои знакомые из Москвы на машине, для него есть место. Но для него было принципиально получить эти деньги. Это, по сути, первая его зарплата, которую он заработал самостоятельно, потому он хотел добиться справедливости, - продолжает приемная мама Арсена Суховского. - Кстати, у сына пропал паспорт. Следователь сказал, что при нем было только свидетельство о рождении и медицинский полис. Начальник объекта заявил, что парень пришел устраиваться на работу без паспорта, и он у него не отбирал.

Сейчас в обстоятельствах несчастного случая разбираются следователи, которые уже завели уголовное дело после гибели парня. Юлианна уверена, что тот, кто отвечал за безопасность на объекте, должен понести наказание.

- Последний раз мы переписывались с сыном 12 января в 11:25. Он сказал, что будет звонить руководителю и снова спрашивать о зарплате. Сын говорил мне, что пойдет фотографировать счетчики на трансформаторной будке. Видимо, в это время его и убило током. После этого я писала Арсену, но он уже не отвечал, - говорит kp.ru Юлианна Медведева.

Арсена Суховского запомнили, как очень целеустремленного парня, который часто в детстве доставлял хлопот родителям.

- Знаете, он был очень активным, постоянно находил приключения. Нет, они не связаны с криминалом, ни в коем случае, но проблем родителям доставлял. А на этот Новый год он позвонил, был очень серьезен, поздравил каждого, сказал "Спасибо вам за все. Вы столько для меня сделали. Я только сейчас понял, что в принципе кроме семьи у меня никого нет". Видимо, понял, что никому не нужен в Москве, - говорит приемная мама актера. - Он просил прощения. Я еще удивилась, говорю, ты, словно, прощаешься. А он в ответ: "Не, мам, я же в шутку", хотя голос был серьезным. Последнее, что он мне написал: "Скоро буду дома, уже на низком старте". Я ответила, что очень ждем его. Но, увы, не дождались.

Похоронили Арсена Суховского в Краснодаре. Семья посчитала, что именно этого больше всего хотел парень при жизни.

- В 10 лет он попал в ДТП, был перелом шейного позвонка. Мне говорили, что он не жилец, будет лежать, как овощ. Больше девяти дней в коме провели, в реанимации долго лежал, год восстановления. И он сумел встать на ноги, с него инвалидность даже сняли. У него очень много отклонений было, но благодаря спорту он реабилитировался, - говорит Юлианна Медведева. - Нашего сына небеса забрали очень рано. У него было очень много планов, он хотел сниматься в большом кино. У него было несколько ролей, в основном, он снимался как каскадер, потому что долгое время занимался акробатикой. В фильме «Недетский дом» он впервые сыграл главную роль, да еще и драматическую

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