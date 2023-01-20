Россияне глотают антибиотики, как витаминки: исследователи выяснили шокирующие факты о применении антибактериальных лекарств

Большинство людей не знает обо всех опасных побочках необоснованного применения таких препаратов Фото: Мария ЛЕНЦ

«Простудился, кашляю третий день, пора принимать антибиотики». Вы тоже так думаете? Или, как минимум, слышали подобное от друзей-знакомых-коллег? Положа руку на сердце, почти половина (49,1%) россиян признаются, что практикуют самолечение антибактериальными лекарствами. Такой результат показало свежее исследование уровня знаний об антибиотиках, отношения к ним и фактического поведения жителей нашей страны. Изучение этих вопросов провели специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. В анкетировании участвовали 2725 человек, 46% мужчин и 54% женщин - именно так выглядит сегодня соотношение полов в целом среди населения нашей стране.

Если смотреть на результаты исследования глазами медиков, то полученные данные выглядят вопиющими, местами даже шокирующими. Вот, что конкретно выяснилось:

- За последние 12 месяцев антибиотики принимали 54,6% респондентов.

- Подавляющее большинство людей покупали антибактериальные таблетки, не имея рецепта врача. При этом 65,5% знали, что это запрещенный прием. Чаще всего им грешили мужчины и женщины 25–34 лет.

- В двух третях случаев (72,5%) пациенты принимали антибиотики необоснованно! Подробно об этом - см. ниже в рубрике «Проверь себя».

- Каждый пятый (21,7%) признался, что бросал пить таблетки досрочно, не завершив курса, назначенного врачом. И тому были свои причины - спорим, вы узнаете себя?

* 73,9% перестали принимать лекарство, потому что улучшилось самочувствие;

* 8,8% просто решили, что курс «слишком уж долгий»;

* 7,9% столкнулись с ярко выраженной побочкой антибиотиков.

Что касается уровня знаний, то абсолютное большинство участников исследования (87,9%) заявили, что в целом им известно об опасности неоправданного применения антибиотиков. Увы, когда дошло до конкретики, то выяснилось, что знания сильно хромают. Почти половина опрошенных (41,6%) уверены, что антибиотики убивают вирусы и эффективны при ОРВИ (простуде). Внимание, правильный ответ: против вирусов антибактериальные препараты бессильны, они действуют именно на бактерии. ОРВИ - вирусные инфекции, так что антибиотики - «не в кассу».

В целом результаты исследования, конечно, удручают. Но не стоит думать, что одни мы такие. Это вообще общечеловеческая проблема. «Результаты сопоставимы с аналогичными данными зарубежных исследований. В смысле, мы не сильно отличаемся по своим антибактериальным привычкам от других стран», - прокомментировала директор ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова. По ее словам, есть и конструктивный итог: полученные данные позволят улучшить программу мероприятий по информированию россиян об антибиотиках и антибиотикорезистентности.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

А вы так делаете?

Самые частые варианты ошибочного применения антибиотиков при самолечении по результатам исследования:

- при простудах, гриппе, ковиде, других вирусных инфекциях (например, герпес);

- повышение температуры;

- кашель, боль в горле;

- головная боль;

- диарея;

- «для профилактики»: начал шмыгать носом - надо поскорее пропить антибиотики, чтобы не разболеться. Не делайте так!

БУДЬ В КУРСЕ

Чем на самом деле опасен неоправданный прием антибактериальных лекарств

- Антибиотики перестают работать.

При их частом и необоснованном применении болезнетворные микробы «привыкают», мутируют и начинают выживать. Появляются бактерии-монстры, против которых бессильны существующие лекарства. Люди начинают умирать от инфекций, которые прежде удавалось лечить. Это не миф, а реальность уже сейчас.

- Как и любые таблетки, антибиотики имею побочку.

Многие не задумываются, с чего вдруг у них началась аллергия, стоматит (язвы на слизистых рта), появилось вздутие, тяжесть в животе, диарея. Эти и другие нарушения в организме могут быть последствиями злоупотребления антибиотиками, рассказала главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

- Угроза здоровью будущего поколения.

Когда антибиотики без медпоказаний или с нарушением правил принимают беременные женщины, это негативно сказывается на формировании микрофлоры у детей. В результате у малышей появляются различные отклонения в здоровье, предупредила главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава России Татьяна Припутневич.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- В пандемию COVID-19 россияне стали чаще применять антибиотики, в том числе, бесконтрольно. Потребление этих препаратов возросло почти на треть, - говорит главный внештатный специалист - микробиолог Минздрава России Роман Козлов. - Зачастую причина - неосведомленность людей. Многие считают антибиотики «панацеей от всех болезней», не понимая, как они работают и какие у них побочные действия. Последствием необоснованного приема может стать резистентность (устойчивость) микробов к антибиотику. В таких случаях для лечения врачи пробуют подобрать другой препарат. Но он, скорее всего, окажется более дорогим и, в некоторых случаях, с большим количеством побочных эффектов. К тому же теряется время. Если подобрать «правильный» антибиотик удастся слишком поздно, возникает риск перехода заболевания из острой формы в хроническую и даже летального исхода.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Пять правил безопасного применения антибиотиков

1. Обязательно обращайтесь к врачу. Он не только определит, нужен ли вам антибиотик, но и подберет наиболее эффективный. Антибактериальных препаратов сейчас очень много, важно выбрать подходящий.

2. Не прерывайте курс лечения, назначенный врачом. Да, вам может полегчать, но еще не все бактерии добиты. Если бросить пить таблетки, выжившие микробы начнут мутировать и становиться резистентными (устойчивыми) к антибиотику.

3. Соблюдайте дозировку, указанную доктором. Если в аптеке не оказалось выписанного вам антибиотика либо нужной дозировки, проконсультируйтесь о замене с медицинским специалистом. В том числе, можно воспользоваться сервисами телемедицины (мобильные приложения), позвонить в колл-центр поликлиники и т. д.

4. Если антибиотики хранятся у вас в домашней аптечке, непременно проверяйте срок годности перед приемом!

5. Чтобы побыстрее избавиться от побочек после окончания курса антибиотиков, ешьте побольше продуктов, полезных для микрофлоры кишечника. Это квашеная капуста, моченые яблоки, кефир, простокваша, йогурты без сахара, айран.