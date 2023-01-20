Motosurfing представят новую разработку Snow Motors

Даниэль Фурман

Концепция компании Snow Motors – это инновационный транспорт для передвижения по снегу. Поскольку техники в этом направлении пока еще мало, что-то приходится делать самим. Даниэль уверен, что это направление будет развиваться ближайшие несколько лет. Первые прототипы электро-снегоходов и мото-сноубордов уже есть на рынке, но это пока довольно примитивные устройства, которые не всегда отвечают уровню запросов клиентов компании.

«Тут нам пришлось встать на путь изобретения. Уже есть первые прототипы. Главное, что все работает!», - говорит Даниэль Фурман.

Предприниматель также поделился видением запуска собственного производства, бюджетами, ресурсами и вероятным территориальным расположением, намекнув на Европу.

«Для зимних транспортных средств пока что это будет мелкое серийное производство, и оно будет в России. Что касается других наших проектов, которые мы создаем в рамках компании Мотосерфинг, то мы смотрим в сторону Европы. Там рынок гораздо больше, я не вижу пока хороших условий для экспорта. «То есть для рынка России производство лучше в России, для Европейского в Европе», - отметил бизнесмен.

Основатель компании подчеркнул, что у компании нет господдержки, однако есть идея создать спортивную федерацию.

«Мы пока что не работали ни с какими грантами. Единственно что одно из наших направлений это спортивная организация. Мы стремимся создать свою спортивную федерацию. Мы уже провели несколько мероприятий и соревнований», - добавил Фурман.

Фурман поделился видением перспектив развития мотосерфинга в России, отметив, что сценарии существуют в данном случае разные.

«Возможно волна моды на них пройдет, как это было с флайбордом. В один момент он стал узко спортивным направлением, который привлекает только фанатов. Заниматься им сложно, и это требует серьезного подхода. Но на самом деле с мотосерфом дело обстоит несколько иначе. Любой человек может за день научиться стоять на нем. Это доступно, мобильно. Если сравнивать мотосерф с аквабайком, то у него совсем нет бытового применения как-то транспортировка чего-либо или как транспорт для передвижения. Но я думаю если мотосерфинг и не сравняется с рынком аквабайков, то займет не малый процент от него», - добавил он.

Что касается планов на будущее Фурман заметил, что помимо основной деятельности компании, то есть продажи техники, планируется запуск франшизы проката в следующем году.