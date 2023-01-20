В Ленинградской области в 2022 году построили рекордные 4 млн квадратных метров жилья

Ленинградские строители в 2022 году сдали в эксплуатацию почти 4 миллиона квадратных метров жилья. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.​

Строители Ленинградской области установили новый рекорд: по итогам 2022 года в регионе ввели в эксплуатацию 3,96 миллиона квадратных метров жилья. Несмотря на экономические трудности и давление санкций, ленинградский строительный комплекс показал уверенный рост.

«В начале прошлого года мы столкнулись с одним из самых тяжелых кризисов за последние годы. Однако областные строители показали впечатляющий результат: 1,37 миллиона квадратных метров жилья возведено в многоквартирных домах и 2,59 миллиона квадратных метров - в секторе индивидуального жилищного строительства. Это говорит о росте на 17 % в сравнении с аналогичным периодом 2021 года», - прокомментировал итоги года заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

По его словам, лидерами жилищного строительства стали Всеволожский, Гатчинский и Ломоносовский районы. В регионе действуют государственные ипотечные программы: «Льготная ипотека» со ставкой до 7 % годовых, «Семейная ипотека» со ставкой до 6 % годовых и «Сельская ипотека» со ставкой не более 3 % годовых на строительство частного дома.

Ленинградская область стабильно входит в число российских регионов-лидеров по строительству жилья. За последние семь лет регион ежегодно вводил в эксплуатацию два миллиона квадратных метров, а в 2021 году повысил планку до 3,3 миллиона квадратных метров, показав прирост в 27% по сравнению с 2020 годом. Объем ввода жилья служит одним из основных показателей Национального проекта «Жилье и городская среда» и помогает привлекать федеральные средства на строительство социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.

Напомним, в октябре 2022 года Минстрой РФ составил рейтинг российских регионов-лидеров по вводу жилья. Лидером по росту объемов строительства стала Московская область. За январь-октябрь прошлого года регион показал прирост в 52,7%. В тройку регионов-лидеров также вошли Краснодарский край и Ленинградская область. Далее места в Топ-10 между собой поделили Татарстан, Санкт-Петербург, Башкортостан, Ростовская, Свердловская и Новосибирская области. Худшую динамику показала Москва, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода жилья уменьшился на 13,8%.

Кроме того, в сентябре прошлого года Ленинградская область стала лидером по строительству жилья в рамках программы «Стимул». Успехи региона отметили в Минстрое России. План по вводу жилья на 2022 год был установлен на уровне 130 тысяч квадратных метров, при этом ленинградские строители с начала года по сентябрь уже сдали 160 квадратных метров. Регион также завершает строительство двух школ в Мурино и Кудрово. Таким образом, Ленинградская область перевыполнила годовые показатели программы «Стимул» на 22 %.

Программа «Стимул» является частью госпрограммы Минстроя РФ по обеспечению жителей страны качественным и доступным жильем. Сейчас она входит в состав федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». По этой программе в стране строятся школы, детские сады, медицинские учреждения, автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации в новых жилых микрорайонах.