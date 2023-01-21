Как выручали из беды пассажиров воздушного шара, застрявшего на дереве в Сочи: хроника событий

Спасатели МЧС России пришли на помощь людям, оказавшимся в непроходимом лесу Фото: Кадр видео

В субботу, 21 января, в 12.15 пресс-служба чрезвычайного ведомства (дежурная Варвара Симакова) передала информацию о необычном ЧП:

«Краснодарский край, г.о. (городской округ) Сочи.

В Лазаревском районе, п. Солохаул, - нештатная посадка теплового аэростата на лесной массив.

Фото: Кадр видео

Пассажиры - 5 человек, в том числе 3 детей. Связь с людьми есть, их состояние - нормальное.

К месту следуют спасатели МЧС России и «Службы спасения».

В готовность приводится вертолет Ка-32 МЧС России, с воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение о том, каким способом будут спасать людей».

Фото: Кадр видео

15.07. «Вертолет МЧС России Ка-32 со спасателями на борту прибыл на место происшествия.

Спасатели приступили к осмотру места аварийной посадки для оценки обстановки и выбора способа спасения людей».

15.21. «Спасатели спустились с вертолета на лесной массив. Пассажиры самостоятельно покинули корзину шара.

С пилотом шара уставлена телефонная связь.

Проводится поиск людей с воздуха с помощью вертолета Ка-32 и наземным способом силами МЧС России».

15.43. «Спасатели обнаружили двоих детей около места крушения воздушного шара. Они не пострадали. Поиски взрослых продолжаются».

16.10. «Все пассажиры воздушного шара найдены. Сейчас на месте спасатели оценивают состояние пострадавших».

16.25. «Ка-32 приземлился на базе МЧС в Сочи с 5 спасенными на борту, 2 из них дети. Состояние всех эвакуированных удовлетворительное, травм и повреждений нет.

Фото: Кадр видео

Пострадавшие сообщили, что самостоятельно покинули воздушный шар».

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