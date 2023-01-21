Украинские военные жалуются, что жители Купянска относятся к ним враждебно. Фото: REUTERS

Журналисты одного из самых авторитетных на англоязычном Западе и никогда не заподозренном в симпатиях к России британского издания The Economist побывали в Купянске, где побеседовали с солдатами ВСУ, волонтерами и и.о. мэра Купянска и услышали от них сенсационные признания. Явно не те, что хотели бы услышать и в Киеве, и в Лондоне.

Исполняющий обязанности городского головы Купянска Андрей Беседин прямо признал: «Спустя несколько месяцев после того, как Украина заняла Купянск, пророссийские настроения в этом регионе остаются высокими».

Украинские военные, с которыми также встретились британские журналисты, пожаловались, что купянцы фотографируют чуть ли не всех украинцев, публикуют места дислокации и снимки военной техники ВСУ в социальных сетях; они также отказываются от любых видов помощи от украинских волонтеров и военных.

Сами «освободители»-солдаты и офицеры ВСУ опасаются вступать в контакт с местными жителями и уж тем более что-либо брать из их рук, в первую очередь, еду и напитки, опасаясь отравлений.

Один из украинских военных откровенно признал, что местные «все еще скучают по россиянам».

На Купянском направлении сейчас идут ожесточенные бои. Министерство обороны России сообщило, что наши войска достигли там значительных успехов.

Город Купянск расположен в Харьковской области; крупный железнодорожный узел. В год Великой Отечественной войны правительство Украинской ССР эвакуировалось из Киева сначала в Харьков, а затем в Купянск; из-за этого Купянск нередко называют третьей столицей Украины.